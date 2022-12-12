«Аякс» заинтересован в покупке вратаря сборной Нидерландов Нопперта

«Аякс» заинтересован в подписании контракта с вратарем сборной Нидерландов и «Херенвена» Андрисом Ноппертом, сообщает Voetbal International.

По информации источника, амстердамский клуб рассматривает Нопперта в качестве альтернативы своим вратарям.

Сейчас голкиперами в «Аяксе» являются: 39-летний Ремко Пасвер, 40-летний Мартен Стекеленбург и 22-летний Джей Гортер, который будет искать игровую практику в аренде в другом клубе.

28-летний Нопперт присоединился к «Херенвену» в июле 2022 года, провел за клуб 14 матчей, пропустил 13 мячей и 6 раз оставлял ворота сухими.

Голкипер дебютировал в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где сыграл во всех матчах команды на турнире, дважды оставив свои ворота нетронутыми в 5 встречах.