Полузащитник «Аякса» Кудус намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус хочет покинуть Амстердам уже в январское трансферное окно, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Среди претендентов на 22-летнего футболиста числятся клубы из Англии, Франции и Германии. Сам Кудус хотел бы выступать в АПЛ.

Контракт ганца с голландским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кудус забил 4 гола в 6 матчах Лиги чемпионов. Также на его счету 5 голов в 14 матчах чемпионата Нидерландов.

В составе сборной Ганы на ЧМ-2022 он провел 3 матча и забил 2 гола.