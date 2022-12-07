Гакпо: «Я пока не вел переговоров с «Манчестер Юнайтед». Если поступит предложение, то я рассмотрю его»

Нападающий ПСВ Коди Гакпо заявил, что пока не общался с представителями «Манчестер Юнайтед» относительно возможного трансфера.

«Я пока не вел переговоров с «Манчестер Юнайтед». Если поступит предложение, то я рассмотрю его.

Летом я размышлял относительно возможного перехода в этот клуб. Но до официальных переговоров дело не дошло.

Был вариант с «Лидсом». Но у меня возникли сомнения. Тогда я решил взять паузу», — приводит слова Гакпо NOS.

В текущем сезоне Гакпо провел 23 матча за ПСВ, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, «Ман Юнайтед» может зимой подписать 23-летнего футболиста за 50 миллионов евро.