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«Аякс» поздравил с днем рождения игрока, получившего в 2017 году необратимое повреждение мозга

22:39
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«Аякс» поздравил бывшего игрока команды Абдельхака Нури с днем рождения. Сегодня, 2 апреля, футболисту исполнилось 24 года.

«Уважаемый Абдельхак. 24 года... Мы любим тебя и думаем о тебе. Оставайся сильным, друг», — написал «Аякс».

Напомним, летом 2017 года Нури во время товарищеского матча против «Вердера» потерял сознание, его госпитализировали и ввели в кому. У игрока было диагностировано необратимое повреждение мозга. В 2020 году его семья сообщила о положительной динамике здоровья экс-игрока.

Дополнительная информация:

https://www.ajax.nl/

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