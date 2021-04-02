«Аякс» поздравил с днем рождения игрока, получившего в 2017 году необратимое повреждение мозга
«Аякс» поздравил бывшего игрока команды Абдельхака Нури с днем рождения. Сегодня, 2 апреля, футболисту исполнилось 24 года.
«Уважаемый Абдельхак. 24 года... Мы любим тебя и думаем о тебе. Оставайся сильным, друг», — написал «Аякс».
Напомним, летом 2017 года Нури во время товарищеского матча против «Вердера» потерял сознание, его госпитализировали и ввели в кому. У игрока было диагностировано необратимое повреждение мозга. В 2020 году его семья сообщила о положительной динамике здоровья экс-игрока.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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