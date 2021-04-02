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«Аякс» предложил дисквалифицированному за допинг вратарю контракт до 2024 года

09:37
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«Аякс» предложил вратарю Андре Онане новый контракт, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, клуб предлагает 25-летнему камерунцу соглашение до конца июня 2024 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Онана провел 26 матчей за «Аякс» и пропустил 22 мяча, 9 раз отыграв на ноль. В феврале 2021 года голкипер был дисквалифицирован на один год, в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество — фуросемид.

Дополнительная информация:

https://www.telegraaf.nl/sport/641618709/ajax-doet-andre-onana-voorstel-tot-zomer-2024

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