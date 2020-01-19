«Аякс» победил «Спарту», ПСВ снова потерял очки

«Аякс» обыграл «Спарту» в матче 19-го тура чемпионата Голландии — 2:1. В другой встрече ПСВ сыграл вничью с «Венло». Клуб из Эйндховена по итогам тура опустился на четвертую строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

19-й тур

«Аякс» — «Спарта» — 2:1 (1:0)

Голы: ван де Бек, 15 (1:0). Гравенберх, 60 (2:0). Пиру, 74 (2:1).

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Фелтман, Мазрауи, Мартинес, Тадич, Зиех (Эккеленкамп, 59), ван де Бек, Гравенберх (Эйтинг, 76), Бабел (Траоре, 70), Промес.

«Спарта»: Харуш, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Ауассар, Риго (Д.Дуарте, 84), Харруи (Пинту, 81), Йостен (Пиру, 69), Ахе, Райхи.

Предупреждения: Ауассар, 90+2. Промес, 90+3.

Судья: Линдхаут.

19 января. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

«Эммен» — «Хераклес» — 1:0 (1:0)

Гол: Колар, 45+3.

«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет, Араухо, Бейл, Вендорп, Хиарий, де Леув, Пенья, Чакон, Слагвер (де Вос, 84), Колар (Лаурсен, 75).

«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, ван ден Бейс (Осман, 42), Чиборра, Кнустер, Меркель, Мауро Жуниор, Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (Сейнтье, 72), Конингс (Бейлевелд, 82).

Предупреждения: Бейл, 11. Меркель, 61. де Леув, 80. Чакон, 81.

Судья: Кой.

19 января. Эммен. Стадион «Де Ауде Мердейк».

«Венло» — ПСВ — 1:1 (0:0)

Голы: Опоку, 68 — с пенальти (1:0). Дюмфрис, 90+2 (1:1).

«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Янсен, Каттермоул, ван Ойен, Опоку, Линхорст (Янссен, 21), Синклэйр (Райт, 85), Дарфалу.

ПСВ: Уннершталль, Шваб, Баумгартль, Боскальи, Дюмфрис, Томас, Росарио, Ихаттарен, Брума (Мадуеке, 73), Бергвайн, Гакпо (Хендрикс, 63).

Судья: Маккели.

19 января. Венло. Стадион «Де Кул».