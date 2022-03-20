Гол Тила не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Аяксом»

«Аякс» на своем поле переиграл «Фейеноорд» в матче 26-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 3:2.

Первый тайм гости выиграли со счетом 2:1. Один из голов забил полузащитник Гус Тил, права на которого принадлежат «Спартаку».

24-летний хавбек забил 14 голов в чемпионате Нидерландов и 6 — в Лиге конференций. Сегодня у Тила прервалась серия из 6 матчей без голов.

Но во втором тайме амстердамцы смогли переломить ход встречи и вырвать победу.

«Аяск» набрал 66 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Фейеноорд» упустил шанс приблизиться к лидерам и остался на третьем месте (55 очков).