Гол Тила не спас «Фейеноорд» от поражения в матче с «Аяксом»
«Аякс» на своем поле переиграл «Фейеноорд» в матче 26-го тура чемпионата Нидерландов со счетом 3:2.
Первый тайм гости выиграли со счетом 2:1. Один из голов забил полузащитник Гус Тил, права на которого принадлежат «Спартаку».
24-летний хавбек забил 14 голов в чемпионате Нидерландов и 6 — в Лиге конференций. Сегодня у Тила прервалась серия из 6 матчей без голов.
Но во втором тайме амстердамцы смогли переломить ход встречи и вырвать победу.
«Аяск» набрал 66 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Фейеноорд» упустил шанс приблизиться к лидерам и остался на третьем месте (55 очков).
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