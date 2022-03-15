Гетце заявил о желании попробовать себя в Италии, Испании или Англии

Полузащитник ПСВ Марио Гетце заявил о желании попробовать свои силы в Италии, Испании или Англии.

«Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов. Я все еще хочу добиться этой цели. Я покинул чемпионат Германии и уехал в ПСВ, чтобы попробовать что-то новое. Я 10 лет играл только в немецком чемпионате.



Сейчас я хочу выступать на самом высоком уровне в Европе. Самые предпочтительные варианты — Италия или Испания. В Англии достаточно сбалансированная лига, так что я бы был не против поиграть и там», — приводит Goal слова Гетце.

Гетце выступает за ПСВ с октября 2020 года. В сезоне-2021/22 немец забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 12 миллионов евро.