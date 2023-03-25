Ван Дейк — о матче против Франции: «Когда быстро пропускаешь голы, а тем более два, становится очень тяжело»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение своей команды в отборочном матче на чемпионат Европы-2024 против Франции (0:4).

«Когда быстро пропускаешь голы, а тем более два, становится очень тяжело. Мы провально начали игру, а соперник, наоборот, поймал свой ритм. Это очень болезненное поражение для нас. В нем сыграли роль несколько факторов. Нужно все разобрать и двигаться дальше. Мы в состоянии улучшить свою игру», — передает слова защитника NOS.

В следующем матче Нидерланды сыграют против сборной Гибралтара 27 марта.