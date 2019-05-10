12 мая ван Перси проведет последний матч в карьере

12 мая состоится последний матч в профессиональной карьере форварда "Фейеноорда" Робина ван Перси, сообщает официальный Твиттер клуба. В этот день его команда на своем стадионе примет "Ден Хаг" в матче 34-го тура чемпионата Голландии. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.

35-лентний нападающий вместе с "Фейеноордом" выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Голландии. В составе "Арсенала" он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а с "Манчестер Юнайтед" стал чемпионом Англии и победителем Суперкубка страны.

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