Фанаты «Шальке» атаковали игроков после вылета из бундеслиги. Как экс-клуб Тедеско дошел до катастрофы

Мечты не всегда сбываются.

Из Лиги чемпионов до второй бундеслиги за три года

В футболе иногда все происходит стремительно. Сезон-2017/18 «Шальке», который тогда тренировал Доменико Тедеско, завершил на втором месте в бундеслиге. Клуб из Гельзенкирхена отстал от «Баварии» на 21 очко, но все равно получил право играть в групповом турнире Лиги чемпионов. Уже в следующем году команда заняла 14-е место в чемпионате Германии и с позором проиграла «Манчестер Сити» (2:10 по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этом сезоне «Шальке» пал еще ниже и впервые с 1988 года вылетел из высшего дивизиона немецкого футбола.

Разъяренные болельщики встретили автобус команды после поражения от «Арминии» (0:1) и даже бросились преследовать игроков.

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В конце 1980-х «Шальке» был в нестабильном финансовом положении, но после появления новых спонсоров смог через три года вернуться в первую бундеслигу. В чем же заключаются проблемы нынешней команды и как «кобальтовые» будут их решать?

Еще в начале прошлого сезона «Шальке» претендовал на попадание в еврокубки. Осенью 2019 года в команде блистали молодые игроки: Озан Кабак, Уэстон Маккенни, а 23-летний вратарь Александер Нюбель получил капитанскую повязку. После 15-го тура клуб под руководством Давида Вагнера шел на 4-м месте в таблице, но именно тот отрезок сезона можно считать переломным.

«Шальке» смог обыграть «Айнтрахт» (1:0), но эта победа досталась им ценой красной карточки и четырехматчевой дисквалификации Нюбеля. Голкипер влетел прямой ногой в грудь Мията Гачиновича. С полузащитником «Айнтрахта» все обошлось, он пропустил один матч, но потом вернулся в стартовый состав своей команды.

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Для «Шальке» этот момент можно назвать началом конца. Без своего молодого капитана «кобальтовые» не смогли обыграть прямых конкурентов — «Вольфсбург» (2:2) и «Фрайбург» (1:1), после чего бундеслига ушла на зимний перерыв.

Бегство Нюбеля

С наступлением 2020 года открылось трансферное окно. Нюбель, как кажется сейчас, снова принял не самое верное решение. После впечатляющего старта сезона голкипер задумался о повышении. Тут же подсуетилась «Бавария» со «стареющим» и «регрессирующим» Мануэлем Нойером. 4 января мюнхенцы объявили о подписании контракта с Нюбелем и отправили его в «Шальке» доигрывать сезон на правах аренды.

Болельщики не были в восторге от такого решения капитана команды. В клубе тоже не скрывали удивления.

«Мы вели переговоры с Алексом и его агентом в последние месяцы, поэтому удивлены его решением, но все равно уважаем его. Уверен, что до конца сезона он полностью сосредоточится на «Шальке», — сказал спортивный директор Йохан Шнайдер.

Вагнер проявил принципиальность и лишил Нюбеля повязки, передав ее опорнику Омару Маскарелю. Совпадение или нет, но больше 23-летний голкипер не одерживал побед в составе «Шальке». 17 января 2020-го «кобальтовые» обыграли менхенгладбахскую «Боруссию» (2:0) с Маркусом Шубертом в воротах, после чего у них началась затяжная серия неудач — безвыигрышная серия в бундеслиге составила 30 (!!!) матчей и прервалась только год спустя, когда 9 января 2021-го был разгромлен «Хоффенхайм». Всего же после встречи с «Боруссией» М клуб из Гельзенкирхена провел в чемпионате Германии 46 матчей и выиграл только дважды.

«Шальке» кое-как избежал вылета в прошлом сезоне, но ничего в клубе не поменялось. Новый чемпионат «кобальтовые» начали с ужасающего разгрома от «Баварии» — 0:8. Лавина неудач накрыла команду. За сезон в Гельзенкирхене успело поработать пять главных тренеров: Вагнер, Мануэль Баум, Хууб Стевенс, Кристиан Гросс и нынешний — Димитриос Граммоцис. Спортивный директор Шнайдер тоже был уволен по ходу чемпионата.

«К сожалению, за последние 12 месяцев нам не удалось воплотить в жизнь то, что мы собирались сделать еще два года назад. Безусловно, я несу ответственность за неудачные решения, которые принимал в последнее время», — сказал он на прощание пресс-службе клуба.

Долги в 200 миллионов

Однако проблемы «Шальке» не ограничиваются футбольным полем. По клубу очень сильно ударил коронавирус. На фоне пустых трибун и заметного снижения поступлений от телевидения доходы «кобальтовых» в прошлом сезоне сократились на 31% по сравнению с предыдущим и составили 222,8 миллиона евро. Долги «Шальке» равняются 200 миллионам евро, и нынешние спонсоры не в состоянии их погасить. Не добавил оптимизма и уход финансового директора Петера Петерса прошлым летом.

Пытаясь поправить ситуацию, клуб инициировал ряд мер по экономии денег, например, введение потолка зарплат. Кроме того, было предложение о переводе «Шальке» на другую структуру управления — с полного членского контроля на корпоративное партнерство. Это не понравилось фанатам клуба. В фан-клуб «Шальке», по данным Statista, входят 155 тысяч человек — это второе по величине подобное объединение в Германии.

De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2021

Бывший президент «Шальке» Клемент Теннис предложил клубу финансовую помощь, но наблюдательный совет отверг его предложение, заключив вместо этого две новые спонсорские сделки, принесшие клубу около шести миллионов евро.

Как бы то ни было, все это не могло не сказаться на поведении на трансферном рынке. Летом клуб почти не усилился, вдобавок лишившись Маккенни, которого арендовал «Ювентус». Зимой «Шальке» привлек бригаду ветеранов — Класа-Яна Хюнтелара, Сеяда Колашинаца, Шкодрана Мустафи. Но спастись от вылета это не помогло.

К томе же ушел в «Ливерпуль» один из главных активов клуба Озан Кабак. Пока в аренду, но летом красные могут выкупить его за 20,5 миллиона евро. Плюс «Юве» уже активировал опцию выкупа Маккенни — трансфер гарантированно принесет гельзенкирхенцам 18,5 миллиона евро с потенциальными бонусами в размере 6,5 миллиона евро.

Возможно, эти деньги помогут в перестройке команды и «Шальке» не задержится во второй бундеслиге. Впрочем, есть и печальный пример не менее титулованного «Гамбурга», который, вылетев в 2018 году, так пока и не смог вернуться обратно.