Кварацхелия уже общался с немцами — еще до переезда в Россию.

Немецкое издание Express опубликовало информацию о том, что Хвичей Кварацхелией интересуется «Бавария». Ранее об интересе мюнхенцев к грузину рассказывал и агент игрока Мамука Джугели.

Насколько такой трансфер реален? По информации «СЭ», официально никаких переговоров между «Баварией» и «Рубином» не было. А на уровне разговоров постоянно обсуждается, что Хвича в будущем будет играть за европейский топ-клуб.

Но новость про «Баварию» имеет под собой почву: в 17 лет Хвича уже вел переговоры с мюнхенским клубом о переходе. Как рассказывал Джугели, с Кварацхелией лично общался Хасан Салихамиджич — спортивный директор «Баварии». Грузину показывали базу клуба, обсуждались детали контракта. Но три года назад трансфера не случилось: и сам Хвича был не готов к такому резкому переезду из Грузии в большой европейский клуб, и «Бавария» решила не рисковать, а получше приглядеться к молодому игроку. В итоге Кварацхелия приехал в «Локомотив», а затем ярко заявил о себе в «Рубине» и стал лидером национальной команды.

Сегодня Хвича — один из лучших игроков чемпионата России, главная звезда сборной Грузии: в мартовских матчах с Испанией и Грецией Кварацхелия отметился забитыми мячами. У атакующего хавбека «Рубина» 15 успешных обводок в последних трех играх отбора к ЧМ-2022 — больше, чем у кого-либо в Европе. Логично, что сейчас появляется все больше информации о том, что он может куда-то перейти уже летом.

При этом генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов на этой неделе заявил, что продавать Хвичу сейчас клуб не хочет. «Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя», — сказал он в интервью «БИЗНЕС Online».

По информации «СЭ», несмотря на заявления менеджера, в «Рубине» все-таки допускают вариант продажи Кварацхелии в этом году. Особенно если клуб не пробьется в еврокубки, а предложение будет финансово выгодным. Сегодня на игрока есть серьезный спрос, поэтому передерживать его в «Рубине» не хотят. «СЭ» уже сообщал, что клуб рассматривает предложения от 15 миллионов евро и намерен включить в сделку процент с будущей продажи грузина.

При этом в «Рубине» все-таки хотят, чтобы игрок перешел не в клуб из европейской элиты, а в команду второго эшелона из топ-чемпионата, которая борется за путевку в Лигу чемпионов. Кварацхелии нужен промежуточный этап, прежде чем перейти в топ-клуб. Об этом говорил и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Бавария» — это совершенно другой уровень конкуренции, и не факт, что Хвича будет регулярно выходить на поле даже со скамейки. Кингсли Коман, Лерой Сане, Серж Гнабри — вряд ли сейчас Кварацхелия сильнее кого-либо из них. Каждый из них до переезда в Мюнхен поиграл в Европе несколько сезонов за клубы ниже уровнем. Гнабри шел к основе «Баварии», пройдя резерв «Арсенала», сезоны за «Вест Бромвич», «Вердер» и «Хоффенхайм», а Сане успел два сезона поиграть за «Шальке», прежде чем оказаться в «Манчестер Сити», откуда он уже перебрался обратно в Германию.

Поэтому если «Бавария» действительно готова купить Хвичу, то, вероятно, с вариантом аренды в другой клуб бундеслиги, как это было в случае с Гнабри, которого выкупили у «Вердера» и отдали в аренду «Хоффенхайму». Или даже с вариантом оставить его в «Рубине» еще на год.

К примеру, «Краснодар» предлагал «Рубину» продать Кварацхелию за 10 миллионов евро, но с арендой на два сезона. Даже там понимали, что Хвиче нужна благоприятная среда и доверие тренера, которые у него сегодня есть в «Рубине». Прямо сейчас к основе «Баварии» Кварацхелия точно не готов. Это риск для карьеры: прийти туда и оказаться в запасе — удар для молодого игрока, которому нужно регулярно получать практику и расти.