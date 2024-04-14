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Сегодня, 20:30

Премьера «Игры престолов», звездный «Анжи». Каким был мир, когда «Бавария» в последний раз не стала чемпионом

«Бавария» не выиграла чемпионат Германии впервые с 2012 года
Отдел фото «СЭ»
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«Байер» прервал уникальную серию!

В Германии наконец-то сменился чемпион: после многолетней гегемонии «Баварии» (серия длилась с сезона-2012/13!) на трон забрался «Байер». Команда Хаби Алонсо разгромила «Вердер» и досрочно получила долгожданную салатницу.

&laquo;Байер&raquo; впервые стал чемпионом Германии. Больше не «Неверкузен». «Байер» Хаби Алонсо круче лучших образцов «Баварии»

До этого момента последней, кому удавалось не пустить мюнхенцев на первую строчку, была «Боруссия». В сезоне-2011/12 Дортмунд защитил чемпионский титул. Но через год «Бавария» вернулась править — и не отдавала золото 11 лет. Уникальная серия — и целая эпоха, за которую мир изменился до неузнаваемости. Каким он был тогда?

Фигуристка Елизавета Туктамышева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат Германии в том самом сезоне завершился 5 мая 2012 года. Президентом Российской Федерации до 7 мая был Дмитрий Медведев, в январе он награждал в Кремле победителей первых зимних юношеских Олимпийских игр. 16-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева приехала на церемонию с золотой медалью.

Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Тогда в России уже не переводили часы на летнее время весной, а на зимнее — осенью. Остановились на летнем. Рассветало поздно, астрономическое время не совпадало с реальным на два часа. Многие боролись со сном до марта 2014 года, когда было принято решение перейти на время зимнее.

Фото Кристина Коровникова, архив «СЭ»

Мало кто помнит, что в начале XXI века во многих развитых странах мира началась борьба с лампами накаливания. В России с начала 2011 года были запрещены к продаже и производству лампы мощностью более 100 вт. Но перейти на энергосберегающие люминесцентные в полном объеме не удалось. Во-первых, для многих они оказались не по карману, во-вторых, большинство промышленных и других — в том числе спортивных объектов — по старинке использовали обычные. В конечном счете запрет на «лампочки Ильича» был отменен. Их используют до сих пор.

Футболист Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Состоялся премьерный показ первого сезона «Игры престолов». За восемь сезонов в эфир вышло 73 серии. Актеры сериала стали суперзвездами. В четвертом сезоне снялся российский актер Юрий Колокольников, сыгравший роль Стира — предводителя теннов. В образе героев «Игры престолов» с удовольствием фотографировались известные спортсмены.

Теннисистка Мария Шарапова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В 2011 году разработанная Google операционная система Android стала самой популярной в мире среди владельцев новых смартфонов. В России ситуация та же: телефоны и планшеты на базе операционной системы опережали по продажам айфоны и айпады. Споры о том, что лучше, не стихают до сих пор, но, по статистике, в 2011 году официально было продано более полтора миллиарда гаджетов на базе Android. Топ-спортсмены получали огромные гонорары за их рекламу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В 2011 году в Москве появился первый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. МФЦ и сайт «Госуслуги» должны были разгрузить многочисленные очереди за справками и прочими документами. Первое время услуги были немногочисленными. В основном в центры и на сайт обращались за тем, чтобы заказать себе заграничный паспорт, проверить и оплатить штрафы от ГИБДД, узнать пенсионные накопления. Со временем услуги МФЦ стали касаться всех сфер жизни (даже паспорт болельщика оформляют там), но главное — сократили время, которое тратили граждане на бюрократические проволочки.

Фото Александр Федоров, Федор Успенский, «СЭ»

Сервис «одного окна» в МФЦ стал доступен со временем во многих городах России. Пригодился он и в Новой Москве — на территории, которая была присоединена к столице в ходе самого масштабного проекта расширения города за всю его историю. Летом 2012 года граница Москвы увеличилась примерно в два с половиной раза. Таким образом, даже знаменитая тренировочная база ЦСКА в Ватутинках, куда регулярно ездили корреспонденты «Спорт-Экспресса», оказалась в пределах столицы.

Фото Соцсети

В апреле 2012 года, за год до начала чемпионской серии «Баварии», Facebook* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за миллиард долларов приобрел Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Новым визуальным стандартом становятся квадратные фото. А количество подписчиков приравнивается к главным показателям популярности мировых звезд. Например, на пике карьеры у Хабиба Нурмагомедова их было около 35 миллионов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

На протяжении двух лет, когда «Бавария» пыталась вернуть себе титул лучшей команды Германии, о золотых медалях в России мечтали болельщики «Анжи». Для достижения цели в Махачкалу слетелись мировые звезды.

Фото Getty Images

Однако люксовый проект с участием Самюэля Это'О, Роберто Карлоса, Лассаны Диарра, Виллиана и Гуса Хиддинка быстро потух. «Анжи» так и не стал чемпионом, а «Бавария» в 2013 году начала свою легендарную победную серию, которая завершилась в 29-м туре сезона-2023/24.

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Больше не «Неверкузен». «Байер» Хаби Алонсо круче лучших образцов «Баварии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
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12.04 21:30
Аугсбург – Унион Б
 2 : 0
13.04 16:30
Боруссия М – Боруссия Д
 1 : 2
13.04 16:30
Бавария – Кельн
 2 : 0
13.04 16:30
Бохум – Хайденхайм
 1 : 1
13.04 16:30
Майнц – Хоффенхайм
 4 : 1
13.04 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 3 : 0
13.04 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 3 : 0
14.04 16:30
Дармштадт – Фрайбург
 0 : 1
14.04 18:30
Байер – Вердер
 5 : 0
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 21 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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