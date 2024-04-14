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Ходы Хаби Алонсо, сделавшие «Байер» чемпионом. Разбор сенсационного успеха

«Байер» выиграл чемпионат Германии
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
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Фото AFP
Рыжебородый тренер — главный герой Леверкузена.

«Байер» стал чемпионом Германии, и это огромное событие для клуба — первое золото в истории и ушедшее в прошлое прозвище «Неверкузен». Хотя вся футбольная Европа не могла не заметить крутость команды, которая давно не залезала на топ-уровень. Хаби Алонсо сотворил настоящую магию: подхватил клуб в прошлом сезоне, когда тот барахтался в подвале бундеслиги, и превратил команду в настоящую конфетку, которая радует не только своих болельщиков результатами, но и более широкую публику — красивой игрой. Разбираемся, за счет чего испанец сделал это.

Фримпонг и Гримальдо — самые результативные игроки команды. А ведь они защитники!

Обычно, если главной атакующей силой команды является защитник, это говорит об игровых проблемах — причем весьма серьезных. «Байер» же сломал систему: в топе команды по продуктивности у чужих ворот аж два защитника. Алехандро Гримальдо и Джереми Фримпонг на двоих набрали 49 голевых очков: забили 23 мяча и отдали 26 результативных передач. Статистика не просто аномальная, она взрывает мозг.

Хотя статистика объясняется тем, что Алонсо использует обоих очень высоко в схеме 3-4-2-1. Что Гримальдо, что Фримпонг — латерали, расположенные на одной линии с центральными полузащитниками (а ситуативно — и выше). В этой формации крайкам открывается весь фланг и дается карт-бланш на творчество у чужой штрафной — так же играет «Интер», команды Конте и другие. Но Алонсо возвел важность латералей в абсолют — при атаках они порой становятся дополнительными форвардами, а иногда и полузащитниками.

&laquo;Байер&raquo; впервые стал чемпионом Германии. Больше не «Неверкузен». «Байер» Хаби Алонсо круче лучших образцов «Баварии»

Роль Джереми, как правило, сводится к забеганиям в штрафную, тогда как Гримальдо чаще располагается у ее границы, концентрируясь на последнем пасе. По ожидаемым голам в чемпионате Фримпонг находится на втором месте среди игроков «Байера» (9 голов). Гримальдо же по метрике xG наиграл всего на четыре мяча, хотя в реальности отличился девять раз (плюс еще два раза в Лиге Европы). Одно из главных качеств испанца — стандартные положения, он уже дважды отличился со штрафных.

Футболист «Байера» Флориан Вирц
Флориан Вирц.
Фото AFP

Вирц — новая немецкая суперзвезда

Если продолжать восхищаться персоналиями «Байера», то на ум также приходит Флориан Вирц. Мы знаем, что у леверкузенцев прекрасная академия и долгое время главным ее лицом был Кай Хаверц. В 2020-м он уехал в Англию, но в клубе не отчаивались: в молодежке уже созрел новый проспект — Вирца начали подтягивать к основной команде уже в 16 лет.

Флориан Вирц. Главная звезда сенсационного «Байера». Вирц стоит 100 миллионов евро, а Алонсо сравнивает его с Месси

Полузащитник многое успел повидать в 20 лет и даже пережил разрыв крестообразной связки. Однако Флориан вернулся еще сильнее и не растерял своей техники. Хотя его главный козырь — умное движение и видение поля. Немец в среднем за матч отдает 2,5 ключевые передачи, лидер по дриблингу (2,8) и чаще всех выполняет разрезающие пасы (0,3). По стилю его можно сравнить с Томасом Мюллером: Вирц постоянно анализирует пространство и смещается с первоначальной позиции, упрощая партнерам продвижение в позиционных атаках и усложняя оборонительную игру сопернику: Флориана невозможно опекать. Он сияет и в центре, и на флангах, и в чужой штрафной.

Лотар Маттеус считает молодого хавбека ключом к победе сборной Германии на Евро-2024: «Главное — линия атаки. Я бы выбрал [в основу] Вирца, лучшего игрока чемпионата Германии в этом сезоне для меня». Вундеркинда ценят и за пределами Леверкузена: помимо традиционной «Баварии», к нему проявляют интерес «Реал» и ряд клубов АПЛ.

Футболисты «Байера»
Фото AFP

У «Байера» — лучшая оборона в Германии

Основа любого успеха — надежная защита. Во многом за счет этого аспекта «Байер» и стал чемпионом. Согласно статистике, у их ворот было создано моментов на 26 xG, когда у той же «Баварии» этот показатель равен 30. Разрыв не самый большой, но каждый случай нужно разбирать детальнее. Алонсо грамотно ротирует центр обороны, когда у «Баварии» постоянные проблемы с защитниками: кто-то вылетит из-за травмы, кто-то привезет гол на пустом месте.

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Что важно, Хаби не переоценивает свою команду. «Байер» без мяча уходит в средний блок, но линия защиты обороняется очень высоко (почти в центре поля), сокращая разрывы и усиливая интенсивность прессинга. Плюсом выступает кадровая стабильность: защитники Та, Тапсоба, Коссуну и Инкапиэ почти не получают травм и не опускаются ниже определенного уровня игры.

Футболисты «Байера» празднуют гол
Фото Reuters

Грамотная ротация

Выдержать весь сезон на едином уровне, играя одними и теми же игроками, невозможно. Поэтому Алонсо параллельно проводит качественную ротацию. Например, вингера Натана Теллу успели зачехлить в первой половине сезона, но в начале 2024 года Хаби предоставил ему больше игрового времени, и нигериец не сплоховал: 4+2 в 12 турах. С Патриком Шиком схожая история: полгода он лечился после травмы, а сейчас он один из главных джокеров еврофутбола — например, спас «Байер» от поражений «Хоффенхайму» и «Карабаху».

В основе есть еще несколько героев, достойных упоминания. Например, Йонас Хоффман, который прекрасно дополняет Вирца в центре полузащиты и не уступает ему по движению и интеллекту. Гранит Джака, который в бундеслиге чувствует себя как Дзюба в юмористических шоу. Швейцарец бетонирует опорную зону вместе с Паласиосом — они по очереди выбрасываются вперед для продвижения атак и эталонно помогают партнерам с выходом из обороны.

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Еще одно открытие сезона — Виктор Бонифас. Нигериец провел шикарную первую половину сезона и раскрылся не только как крутой форвард, но и распасовщик: забил 18 мячей и сделал 10 результативных передач. Виктор мог побороться и за титул лучшего бомбардира бундеслиги, но в начале года получил травму на сборах перед Кубком африканских наций и выбыл до начала апреля. Но форвард может наверстать в следующем сезоне.

Чемпионство оформлено, но на горизонте маячит потенциальный требл: леверкузенцы могут забрать Лигу Европы и Кубок Германии. Если это произойдет, то мы увидим, возможно, главную футбольную сказку за последние десятилетия. Это будет покруче даже «Лестера» — 2015/16.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 29 25 4 0 74-19 79
2
 Бавария 29 20 3 6 82-36 63
3
 Штутгарт 29 20 3 6 67-34 63
4
 РБ Лейпциг 29 17 5 7 67-33 56
5
 Боруссия Д 29 16 8 5 57-34 56
6
 Айнтрахт Ф 29 10 12 7 43-39 42
7
 Аугсбург 29 10 9 10 47-46 39
8
 Фрайбург 29 11 6 12 41-52 39
9
 Хоффенхайм 29 10 6 13 49-57 36
10
 Хайденхайм 29 8 10 11 42-50 34
11
 Боруссия М 29 7 10 12 50-56 31
12
 Вердер 29 8 7 14 36-49 31
13
 Унион Б 29 8 5 16 25-45 29
14
 Вольфсбург 29 7 7 15 34-50 28
15
 Бохум 29 5 12 12 34-59 27
16
 Майнц 29 5 11 13 30-47 26
17
 Кельн 29 4 10 15 23-51 22
18
 Дармштадт 29 2 8 19 28-72 14
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12.04 21:30
Аугсбург – Унион Б
 2 : 0
13.04 16:30
Боруссия М – Боруссия Д
 1 : 2
13.04 16:30
Бавария – Кельн
 2 : 0
13.04 16:30
Бохум – Хайденхайм
 1 : 1
13.04 16:30
Майнц – Хоффенхайм
 4 : 1
13.04 16:30
РБ Лейпциг – Вольфсбург
 3 : 0
13.04 19:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 3 : 0
14.04 16:30
Дармштадт – Фрайбург
 0 : 1
14.04 18:30
Байер – Вердер
 5 : 0
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 32
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 22
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 12
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 21 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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