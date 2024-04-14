Ходы Хаби Алонсо, сделавшие «Байер» чемпионом. Разбор сенсационного успеха
«Байер» стал чемпионом Германии, и это огромное событие для клуба — первое золото в истории и ушедшее в прошлое прозвище «Неверкузен». Хотя вся футбольная Европа не могла не заметить крутость команды, которая давно не залезала на топ-уровень. Хаби Алонсо сотворил настоящую магию: подхватил клуб в прошлом сезоне, когда тот барахтался в подвале бундеслиги, и превратил команду в настоящую конфетку, которая радует не только своих болельщиков результатами, но и более широкую публику — красивой игрой. Разбираемся, за счет чего испанец сделал это.
Фримпонг и Гримальдо — самые результативные игроки команды. А ведь они защитники!
Обычно, если главной атакующей силой команды является защитник, это говорит об игровых проблемах — причем весьма серьезных. «Байер» же сломал систему: в топе команды по продуктивности у чужих ворот аж два защитника. Алехандро Гримальдо и Джереми Фримпонг на двоих набрали 49 голевых очков: забили 23 мяча и отдали 26 результативных передач. Статистика не просто аномальная, она взрывает мозг.
Хотя статистика объясняется тем, что Алонсо использует обоих очень высоко в схеме 3-4-2-1. Что Гримальдо, что Фримпонг — латерали, расположенные на одной линии с центральными полузащитниками (а ситуативно — и выше). В этой формации крайкам открывается весь фланг и дается карт-бланш на творчество у чужой штрафной — так же играет «Интер», команды Конте и другие. Но Алонсо возвел важность латералей в абсолют — при атаках они порой становятся дополнительными форвардами, а иногда и полузащитниками.
Роль Джереми, как правило, сводится к забеганиям в штрафную, тогда как Гримальдо чаще располагается у ее границы, концентрируясь на последнем пасе. По ожидаемым голам в чемпионате Фримпонг находится на втором месте среди игроков «Байера» (9 голов). Гримальдо же по метрике xG наиграл всего на четыре мяча, хотя в реальности отличился девять раз (плюс еще два раза в Лиге Европы). Одно из главных качеств испанца — стандартные положения, он уже дважды отличился со штрафных.
Вирц — новая немецкая суперзвезда
Если продолжать восхищаться персоналиями «Байера», то на ум также приходит Флориан Вирц. Мы знаем, что у леверкузенцев прекрасная академия и долгое время главным ее лицом был Кай Хаверц. В 2020-м он уехал в Англию, но в клубе не отчаивались: в молодежке уже созрел новый проспект — Вирца начали подтягивать к основной команде уже в 16 лет.
Полузащитник многое успел повидать в 20 лет и даже пережил разрыв крестообразной связки. Однако Флориан вернулся еще сильнее и не растерял своей техники. Хотя его главный козырь — умное движение и видение поля. Немец в среднем за матч отдает 2,5 ключевые передачи, лидер по дриблингу (2,8) и чаще всех выполняет разрезающие пасы (0,3). По стилю его можно сравнить с Томасом Мюллером: Вирц постоянно анализирует пространство и смещается с первоначальной позиции, упрощая партнерам продвижение в позиционных атаках и усложняя оборонительную игру сопернику: Флориана невозможно опекать. Он сияет и в центре, и на флангах, и в чужой штрафной.
Лотар Маттеус считает молодого хавбека ключом к победе сборной Германии на Евро-2024: «Главное — линия атаки. Я бы выбрал [в основу] Вирца, лучшего игрока чемпионата Германии в этом сезоне для меня». Вундеркинда ценят и за пределами Леверкузена: помимо традиционной «Баварии», к нему проявляют интерес «Реал» и ряд клубов АПЛ.
У «Байера» — лучшая оборона в Германии
Основа любого успеха — надежная защита. Во многом за счет этого аспекта «Байер» и стал чемпионом. Согласно статистике, у их ворот было создано моментов на 26 xG, когда у той же «Баварии» этот показатель равен 30. Разрыв не самый большой, но каждый случай нужно разбирать детальнее. Алонсо грамотно ротирует центр обороны, когда у «Баварии» постоянные проблемы с защитниками: кто-то вылетит из-за травмы, кто-то привезет гол на пустом месте.
Что важно, Хаби не переоценивает свою команду. «Байер» без мяча уходит в средний блок, но линия защиты обороняется очень высоко (почти в центре поля), сокращая разрывы и усиливая интенсивность прессинга. Плюсом выступает кадровая стабильность: защитники Та, Тапсоба, Коссуну и Инкапиэ почти не получают травм и не опускаются ниже определенного уровня игры.
Грамотная ротация
Выдержать весь сезон на едином уровне, играя одними и теми же игроками, невозможно. Поэтому Алонсо параллельно проводит качественную ротацию. Например, вингера Натана Теллу успели зачехлить в первой половине сезона, но в начале 2024 года Хаби предоставил ему больше игрового времени, и нигериец не сплоховал: 4+2 в 12 турах. С Патриком Шиком схожая история: полгода он лечился после травмы, а сейчас он один из главных джокеров еврофутбола — например, спас «Байер» от поражений «Хоффенхайму» и «Карабаху».
В основе есть еще несколько героев, достойных упоминания. Например, Йонас Хоффман, который прекрасно дополняет Вирца в центре полузащиты и не уступает ему по движению и интеллекту. Гранит Джака, который в бундеслиге чувствует себя как Дзюба в юмористических шоу. Швейцарец бетонирует опорную зону вместе с Паласиосом — они по очереди выбрасываются вперед для продвижения атак и эталонно помогают партнерам с выходом из обороны.
Еще одно открытие сезона — Виктор Бонифас. Нигериец провел шикарную первую половину сезона и раскрылся не только как крутой форвард, но и распасовщик: забил 18 мячей и сделал 10 результативных передач. Виктор мог побороться и за титул лучшего бомбардира бундеслиги, но в начале года получил травму на сборах перед Кубком африканских наций и выбыл до начала апреля. Но форвард может наверстать в следующем сезоне.
Чемпионство оформлено, но на горизонте маячит потенциальный требл: леверкузенцы могут забрать Лигу Европы и Кубок Германии. Если это произойдет, то мы увидим, возможно, главную футбольную сказку за последние десятилетия. Это будет покруче даже «Лестера» — 2015/16.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|29
|25
|4
|0
|74-19
|79
|
2
|Бавария
|29
|20
|3
|6
|82-36
|63
|
3
|Штутгарт
|29
|20
|3
|6
|67-34
|63
|
4
|РБ Лейпциг
|29
|17
|5
|7
|67-33
|56
|
5
|Боруссия Д
|29
|16
|8
|5
|57-34
|56
|
6
|Айнтрахт Ф
|29
|10
|12
|7
|43-39
|42
|
7
|Аугсбург
|29
|10
|9
|10
|47-46
|39
|
8
|Фрайбург
|29
|11
|6
|12
|41-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|29
|10
|6
|13
|49-57
|36
|
10
|Хайденхайм
|29
|8
|10
|11
|42-50
|34
|
11
|Боруссия М
|29
|7
|10
|12
|50-56
|31
|
12
|Вердер
|29
|8
|7
|14
|36-49
|31
|
13
|Унион Б
|29
|8
|5
|16
|25-45
|29
|
14
|Вольфсбург
|29
|7
|7
|15
|34-50
|28
|
15
|Бохум
|29
|5
|12
|12
|34-59
|27
|
16
|Майнц
|29
|5
|11
|13
|30-47
|26
|
17
|Кельн
|29
|4
|10
|15
|23-51
|22
|
18
|Дармштадт
|29
|2
|8
|19
|28-72
|14
|12.04
|21:30
|
Аугсбург – Унион Б
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Боруссия М – Боруссия Д
|1 : 2
|13.04
|16:30
|
Бавария – Кельн
|2 : 0
|13.04
|16:30
|
Бохум – Хайденхайм
|1 : 1
|13.04
|16:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|4 : 1
|13.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вольфсбург
|3 : 0
|13.04
|19:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|3 : 0
|14.04
|16:30
|
Дармштадт – Фрайбург
|0 : 1
|14.04
|18:30
|
Байер – Вердер
|5 : 0
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|22
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|12
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|21
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1