Зоммер сдержал обещание и отправил де Лигту грузовик шоколада

Вратарь «Баварии» Ян Зоммер сдержал свое обещание перед защитником мюнхенской команды Маттейсом де Лигтом.

Ранее Зоммер сказал, что подарит нидерландцу грузовик швейцарского шоколада за его спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0). Вратарь совершил ошибку в первом тайме игры, мяч летел в пустые ворота после удара игрока парижан, однако де Лигт успел вынести мяч с ленточки.

Как сообщает Bayern & Germany, голкипер в итоге отправил в Мюнхен грузовик с 700 кг шоколадных плиток швейцарского производителя Kagi. Но за 10 минут до прибытия оказалось, что все это нельзя передать официально. В итоге шоколад отправили в мюнхенский филиал благотворительной организации Тафель, которая раздает еду малоимущим.