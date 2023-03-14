Зоммер сдержал обещание и отправил де Лигту грузовик шоколада
Вратарь «Баварии» Ян Зоммер сдержал свое обещание перед защитником мюнхенской команды Маттейсом де Лигтом.
Ранее Зоммер сказал, что подарит нидерландцу грузовик швейцарского шоколада за его спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (2:0). Вратарь совершил ошибку в первом тайме игры, мяч летел в пустые ворота после удара игрока парижан, однако де Лигт успел вынести мяч с ленточки.
Как сообщает Bayern & Germany, голкипер в итоге отправил в Мюнхен грузовик с 700 кг шоколадных плиток швейцарского производителя Kagi. Но за 10 минут до прибытия оказалось, что все это нельзя передать официально. В итоге шоколад отправили в мюнхенский филиал благотворительной организации Тафель, которая раздает еду малоимущим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|49-30
|50
|
3
|РБ Лейпциг
|24
|13
|6
|5
|49-29
|45
|
4
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|
5
|Унион Б
|24
|13
|6
|5
|36-28
|45
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|
8
|Вольфсбург
|24
|9
|8
|7
|43-32
|35
|
9
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43-39
|34
|
10
|Боруссия М
|24
|8
|6
|10
|38-42
|30
|
11
|Вердер
|24
|9
|3
|12
|37-46
|30
|
12
|Кельн
|24
|6
|9
|9
|32-38
|27
|
13
|Аугсбург
|24
|8
|3
|13
|31-44
|27
|
14
|Бохум
|24
|7
|1
|16
|26-56
|22
|
15
|Герта
|24
|5
|6
|13
|29-45
|21
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|8
|12
|29-41
|20
|
17
|Шальке
|24
|4
|8
|12
|20-44
|20
|
18
|Хоффенхайм
|24
|5
|4
|15
|30-44
|19
|17.03
|22:30
|
Боруссия М – Вердер
|- : -
|18.03
|17:30
|
Аугсбург – Шальке
|- : -
|18.03
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|18.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Герта
|- : -
|18.03
|17:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|18.03
|20:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.03
|17:30
|
Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|19.03
|19:30
|
Байер – Бавария
|- : -
|19.03
|21:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Диогу Лейте
Унион Б
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|22
|1
|3