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Сегодня, 14:25

Зиркзее заявил, что не видит смысла в возвращении в «Баварию»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее, выступающий за «Андерлехт» на правах аренды, заявил, что не видит смысла в возвращении в мюнхенский клуб в следующем сезоне.

«Я не думаю, что есть смысл возвращаться в «Баварию» после сезона, в котором я проводил много времени на поле. Я хочу играть, а после сезона посмотрим, какой вариант будет лучше всего. Конечно же, я обсужу с «Баварией» свое будущее», — приводит NOS слова Зиркзее.

В сезоне-2021/22 Зиркзее забил 15 голов и отдал 9 результативных передач в 38 матчах за «Андерлехт». Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

До этого за два сезона в «Баварии» 20-летний нидерландец принял участие в 17 матчах команды, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.

Источник: https://nos.nl/artikel/2422584-droge-humor-maakt-jong-oranje-talenten-zirkzee-en-verbruggen-vrienden-bij-anderlecht

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ИТБ1 (1.5)

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Обе забьют - да

15%

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Нидерланды
Дания

П1

18%

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1.92

ТБ 2.0

13%

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П1

19%

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X2

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И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

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П
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Бавария

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Давид Раум

Хоффенхайм

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Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
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