Зиркзее заявил, что не видит смысла в возвращении в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее, выступающий за «Андерлехт» на правах аренды, заявил, что не видит смысла в возвращении в мюнхенский клуб в следующем сезоне.

«Я не думаю, что есть смысл возвращаться в «Баварию» после сезона, в котором я проводил много времени на поле. Я хочу играть, а после сезона посмотрим, какой вариант будет лучше всего. Конечно же, я обсужу с «Баварией» свое будущее», — приводит NOS слова Зиркзее.

В сезоне-2021/22 Зиркзее забил 15 голов и отдал 9 результативных передач в 38 матчах за «Андерлехт». Арендное соглашение рассчитано до конца июня 2022 года.

До этого за два сезона в «Баварии» 20-летний нидерландец принял участие в 17 матчах команды, забив 4 гола и отдав 1 результативную передачу.