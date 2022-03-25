«Барселона» готова заплатить за Левандовски до 60 миллионов евро

«Барселона» готова заплатить за нападающего «Баварии» Левандовски до 60 миллионов евро

«Барселона» готова заплатить за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски не более 50 миллиона евро, сообщает Diario Sport 25 марта.

По информации источника, каталонский клуб может отдать за 33-летнего поляка максимум 60 миллионов евро.

Отмечается, что ради трансфера нападающего «Барселона» готова превысить свой лимит зарплат.

Ранее сообщалось, что каталонцы готов предложить Левандовски четырехлетний контракт.