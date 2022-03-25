«Барселона» готова заплатить за Левандовски до 60 миллионов евро
«Барселона» готова заплатить за нападающего «Баварии» Роберта Левандовски не более 50 миллиона евро, сообщает Diario Sport 25 марта.
По информации источника, каталонский клуб может отдать за 33-летнего поляка максимум 60 миллионов евро.
Отмечается, что ради трансфера нападающего «Барселона» готова превысить свой лимит зарплат.
Ранее сообщалось, что каталонцы готов предложить Левандовски четырехлетний контракт.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|27
|20
|3
|4
|81-28
|63
|
2
|Боруссия Д
|27
|18
|3
|6
|67-38
|57
|
3
|РБ Лейпциг
|27
|13
|6
|8
|57-30
|45
|
4
|Байер
|27
|14
|6
|7
|66-41
|48
|
5
|Фрайбург
|27
|12
|9
|6
|43-29
|45
|
6
|Хоффенхайм
|27
|13
|5
|9
|49-40
|44
|
7
|Майнц
|26
|11
|4
|11
|39-30
|37
|
8
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|8
|9
|39-38
|38
|
9
|Кельн
|27
|10
|10
|7
|38-40
|40
|
10
|Унион Б
|27
|10
|8
|9
|33-38
|38
|
11
|Бохум
|27
|9
|5
|13
|28-39
|32
|
12
|Боруссия М
|27
|9
|6
|12
|38-51
|33
|
13
|Вольфсбург
|27
|9
|4
|14
|29-42
|31
|
14
|Штутгарт
|27
|6
|8
|13
|35-50
|26
|
15
|Аугсбург
|26
|6
|8
|12
|29-44
|26
|
16
|Арминия
|27
|5
|10
|12
|22-38
|25
|
17
|Герта
|27
|7
|5
|15
|29-60
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|27
|3
|6
|18
|24-70
|15
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|0 : 1
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|2 : 1
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|1 : 0
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|1 : 6
|6.04
|19:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|21
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|23
|1
|5