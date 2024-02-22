Хаби Алонсо прокомментировал интерес «Баварии» и «Ливерпуля»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на слухи о своем будущем.

«Бавария», «Ливерпуль»? Я не могу сказать ничего нового. Сейчас я тренер «Байера» из Леверкузена, и это точно. Что касается будущего, я не могу сказать ничего нового. Звонок из «Баварии»? Это только гипотетически — мне нечего сказать", — приводит слова Алонсо журналист Фабрицио Романо.

В январе этого года главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что покинет команду в конце сезона. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель также завершит работу в клубе летом. Сообщалось, что Алонсо рассматривается в качестве основного кандидата в обоих клубах.

42-летний испанец возглавляет «Байер» с октября 2022 года. После 22 туров леверкузенцы с 58 очками лидируют в бундеслиге, опережая «Баварию» на 8 очков.