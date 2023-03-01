Хуммельс может завершить карьеру, если не продлит контракт с «Боруссией»

Защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс может завершить карьеру в конце этого сезона, сообщает Bild.

По данным источника, контракт 34-летнего немца с клубом истекает летом 2023 года. Если ему не будет предложено продление игрок может завершить карьеру.

Интерес к Хуммельсу проявляют клубы США и Саудовской Аравии, однако футболист не хочет покидать Германию.

В этом сезоне на счету защитника 25 матчей за «Боруссию» во всех турнирах.