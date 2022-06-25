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Сегодня, 19:20

Защитник «Боруссии» Загаду может продолжить карьеру в «Ницце»

Алексей Еремин
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Защитник «Боруссии» Дан-Аксель Загаду может продолжить карьеру в «Ницце», информирует Foot Mercato. Ранее дортмундский клуб объявил, что контракт с французом не будет продлен.

В приобретении Загаду заинтересован Люсьен Фавр. Специалист может возглавить «Ниццу» после ухода Галтье в «ПСЖ». До этого Фаврт работал с 23-летним защитником в «Дортмунде» в 2018 и 2020 годах.

В прошедшем сезоне Загаду провел 19 матчей за «Боруссию».

Источник: https://www.footmercato.net/a2593081190203450827-nice-vise-dan-axel-zagadou
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ницца
Люсьен Фавр
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