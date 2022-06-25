Защитник «Боруссии» Загаду может продолжить карьеру в «Ницце»
Защитник «Боруссии» Дан-Аксель Загаду может продолжить карьеру в «Ницце», информирует Foot Mercato. Ранее дортмундский клуб объявил, что контракт с французом не будет продлен.
В приобретении Загаду заинтересован Люсьен Фавр. Специалист может возглавить «Ниццу» после ухода Галтье в «ПСЖ». До этого Фаврт работал с 23-летним защитником в «Дортмунде» в 2018 и 2020 годах.
В прошедшем сезоне Загаду провел 19 матчей за «Боруссию».
Положение команд
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0-0
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3
|Байер
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
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|0-0
|0
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8
|Майнц
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
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