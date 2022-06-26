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Агент Мане прокомментировал информацию о том, что игрок покинул «Ливерпуль» из-за низкой зарплаты

Виктория Кравченко
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Агент форварда «Баварии» Садио Мане отреагировал на информацию о том, что его клиент покинул «Ливерпуль» из-за низкой зарплаты.

«Это ложная информация. Мы не хотели об этом говорить. Игрок уровня Садио не может получать зарплату, о которой говорят люди. Цифры, которые циркулируют в СМИ, совершенно неверны», — цитирует агента Bayern&Germany со ссылкой на TV5Monde.

22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.

Садио Мане
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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