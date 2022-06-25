Мане: «Когда я играю, в Сенегале праздник, никто не работает»

Форвард «Баварии» Садио Мане рассказал о том, как популярен в Сенегале. Футболист также назвал свою главную мечту на данный момент.

«Когда я играю, никто в Сенегале в этот день не работает. Это как праздник. Все смотрят на меня по телевизору. Когда я в Мюнхене, когда «Бавария» будет играть, никто в Сенегале не будет работать.

Моей мечтой сейчас является то, что я хочу выиграть все возможные трофеи с «Баварией». Это действительно то, чего я хочу больше всего», — цитирует Мане пресс-служба немецкой команды.

22 июня «Бавария» объявила о подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.