Защитник «Байера» Бендер повредил лодыжку

Защитник «Байера» Свен Бендер сыграл полтайма в матче 9-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (2:2). Игрок обороны команды из Леверкузена был заменен из-за травмы лодыжки, сообщает Kicker.

30-летний Бендер в текущем сезоне провел за «Байер» 13 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Немецкий клуб является соперником «Локомотива» по группе в Лиге чемпионов.

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