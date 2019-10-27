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Защитник «Байера» Бендер повредил лодыжку

16:37
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Защитник «Байера» Свен Бендер сыграл полтайма в матче 9-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (2:2). Игрок обороны команды из Леверкузена был заменен из-за травмы лодыжки, сообщает Kicker.

30-летний Бендер в текущем сезоне провел за «Байер» 13 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Немецкий клуб является соперником «Локомотива» по группе в Лиге чемпионов.

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