Забитцер покинет «Баварию» этим летом

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер летом 2023 года может покинуть команду, сообщает Kicker.

По данным источника, на его место перейдет хавбек «Лейпцига» Конрад Лаймер, его контракт вступит в силу с июля. Руководство «Баварии» больше не рассчитывает на Забитцера.

28-летний австриец перешел в «Баварию» в 2021 году. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах команды Юлиана Нагельсманна, отметившись одним голом и одной результативной передачей.