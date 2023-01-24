Забитцер покинет «Баварию» этим летом
Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер летом 2023 года может покинуть команду, сообщает Kicker.
По данным источника, на его место перейдет хавбек «Лейпцига» Конрад Лаймер, его контракт вступит в силу с июля. Руководство «Баварии» больше не рассчитывает на Забитцера.
28-летний австриец перешел в «Баварию» в 2021 году. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах команды Юлиана Нагельсманна, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|10
|5
|1
|50-14
|35
|
2
|РБ Лейпциг
|17
|9
|5
|3
|37-23
|32
|
3
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|
4
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|
5
|Унион Б
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|
6
|Боруссия Д
|16
|9
|1
|6
|29-24
|28
|
7
|Вольфсбург
|16
|7
|5
|4
|30-20
|26
|
8
|Боруссия М
|16
|6
|4
|6
|30-27
|22
|
9
|Вердер
|16
|6
|3
|7
|26-34
|21
|
10
|Байер
|16
|6
|3
|7
|28-28
|21
|
11
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|
12
|Кельн
|16
|5
|5
|6
|28-30
|20
|
13
|Хоффенхайм
|16
|5
|3
|8
|23-25
|18
|
14
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|
15
|Штутгарт
|16
|3
|6
|7
|19-28
|15
|
16
|Аугсбург
|16
|4
|3
|9
|21-30
|15
|
17
|Герта
|16
|3
|5
|8
|20-25
|14
|
18
|Шальке
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.01
|20:30
|
Шальке – РБ Лейпциг
|1 : 6
|24.01
|22:30
|
Бавария – Кельн
|- : -
|24.01
|22:30
|
Герта – Вольфсбург
|- : -
|24.01
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|25.01
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|25.01
|22:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|25.01
|22:30
|
Байер – Бохум
|- : -
|25.01
|22:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.01
|22:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|15
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|13
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|14
|1
|2
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