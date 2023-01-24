«Лейпциг» разгромил «Шальке» со счетом 6:1
«Лейпциг» разгромил «Шальке» со счетом 6:1 в матче 17-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей дубль оформил нападающий Андре Силва. Также по голу на счету Бенджамина Хенрикса, Тимо Вернера, Дани Ольмо и Юссуфа Поульсена.
У «Шальке» единственный гол на счету Соитиро Кодзуки.
«Лейпциг» набрал 32 очка и пока вышел на второе место в бундеслиге. «Шальке» остается на последней, 18-й строчке (9 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|16
|10
|5
|1
|50-14
|35
|
2
|РБ Лейпциг
|17
|9
|5
|3
|37-23
|32
|
3
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|
4
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|
5
|Унион Б
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|
6
|Боруссия Д
|16
|9
|1
|6
|29-24
|28
|
7
|Вольфсбург
|16
|7
|5
|4
|30-20
|26
|
8
|Боруссия М
|16
|6
|4
|6
|30-27
|22
|
9
|Вердер
|16
|6
|3
|7
|26-34
|21
|
10
|Байер
|16
|6
|3
|7
|28-28
|21
|
11
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|
12
|Кельн
|16
|5
|5
|6
|28-30
|20
|
13
|Хоффенхайм
|16
|5
|3
|8
|23-25
|18
|
14
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|
15
|Штутгарт
|16
|3
|6
|7
|19-28
|15
|
16
|Аугсбург
|16
|4
|3
|9
|21-30
|15
|
17
|Герта
|16
|3
|5
|8
|20-25
|14
|
18
|Шальке
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|24.01
|20:30
|
Шальке – РБ Лейпциг
|1 : 6
|24.01
|22:30
|
Бавария – Кельн
|- : -
|24.01
|22:30
|
Герта – Вольфсбург
|- : -
|24.01
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|25.01
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|25.01
|22:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|25.01
|22:30
|
Байер – Бохум
|- : -
|25.01
|22:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.01
|22:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|15
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|13
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|14
|1
|2
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