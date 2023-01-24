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Сегодня, 22:25

«Лейпциг» разгромил «Шальке» со счетом 6:1

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лейпциг» разгромил «Шальке» со счетом 6:1 в матче 17-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил нападающий Андре Силва. Также по голу на счету Бенджамина Хенрикса, Тимо Вернера, Дани Ольмо и Юссуфа Поульсена.

У «Шальке» единственный гол на счету Соитиро Кодзуки.

«Лейпциг» набрал 32 очка и пока вышел на второе место в бундеслиге. «Шальке» остается на последней, 18-й строчке (9 очков).

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
24 янв, 20:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
1:6
РБ Лейпциг

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
ФК Лейпциг
ФК Шальке
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 РБ Лейпциг 17 9 5 3 37-23 32
3
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
4
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
5
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
6
 Боруссия Д 16 9 1 6 29-24 28
7
 Вольфсбург 16 7 5 4 30-20 26
8
 Боруссия М 16 6 4 6 30-27 22
9
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
10
 Байер 16 6 3 7 28-28 21
11
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
12
 Кельн 16 5 5 6 28-30 20
13
 Хоффенхайм 16 5 3 8 23-25 18
14
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
15
 Штутгарт 16 3 6 7 19-28 15
16
 Аугсбург 16 4 3 9 21-30 15
17
 Герта 16 3 5 8 20-25 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.01 20:30
Шальке – РБ Лейпциг
 1 : 6
24.01 22:30
Бавария – Кельн
 - : -
24.01 22:30
Герта – Вольфсбург
 - : -
24.01 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
25.01 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
25.01 22:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
25.01 22:30
Байер – Бохум
 - : -
25.01 22:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
25.01 22:30
Вердер – Унион Б
 - : -
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ЖК
Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 15 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 13 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 14 1 2
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