«Лейпциг» разгромил «Шальке» со счетом 6:1

«Лейпциг» разгромил «Шальке» со счетом 6:1 в матче 17-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей дубль оформил нападающий Андре Силва. Также по голу на счету Бенджамина Хенрикса, Тимо Вернера, Дани Ольмо и Юссуфа Поульсена.

У «Шальке» единственный гол на счету Соитиро Кодзуки.

«Лейпциг» набрал 32 очка и пока вышел на второе место в бундеслиге. «Шальке» остается на последней, 18-й строчке (9 очков).