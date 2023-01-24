«Реал» рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на случай ухода Анчелотти в 2024 году

Мадридский «Реал» может пригласить бывшего игрока «сливочных» Хаби Алонсо после того, как нынешний главный тренер Карло Анчелотти покинет клуб, сообщает Sport.es.

По информации источника, велика вероятность, что Алонсо вернется в клуб, потому что хорошо знает его, его структуру, философию и требования. Однако точной даты, когда это может произойти, пока нет.

В данный момент 41-летний испанец возглавляет «Байер». Под его руководством немецкий клуб занимает девятую строчку в турнирной таблице бундеслиги, набрав 21 очко в 30 матчах.

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.