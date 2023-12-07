«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
«Ювентус» хочет приобрести форварда «Баварии» Томаса Мюллера, сообщает Sport Bild.
По данным издания, руководство туринского клуба внимательно следит за ситуацией с продлением контракта футболиста. Если Мюллер откажется подписывать новое соглашение, «Юве» попытается приобрести его на правах свободного агента.
Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны «Милана».
Мюллер всю карьеру выступает в «Баварии». Его нынешнее соглашение истекает летом следующего года.
В этом сезоне футболист провел 10 матчей в бундеслиге, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|13
|11
|2
|0
|38-11
|35
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|13
|10
|0
|3
|33-15
|30
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|8
|2
|3
|31-13
|26
|
5
|Боруссия Д
|13
|7
|4
|2
|26-20
|25
|
6
|Хоффенхайм
|13
|6
|2
|5
|25-23
|20
|
7
|Айнтрахт Ф
|13
|4
|6
|3
|19-15
|18
|
8
|Фрайбург
|13
|5
|3
|5
|16-23
|18
|
9
|Аугсбург
|13
|4
|5
|4
|23-25
|17
|
10
|Боруссия М
|13
|4
|4
|5
|27-28
|16
|
11
|Вольфсбург
|13
|5
|1
|7
|18-24
|16
|
12
|Бохум
|13
|2
|7
|4
|14-26
|13
|
13
|Вердер
|13
|3
|2
|8
|18-27
|11
|
14
|Хайденхайм
|13
|3
|2
|8
|18-28
|11
|
15
|Кельн
|13
|2
|3
|8
|10-24
|9
|
16
|Дармштадт
|13
|2
|3
|8
|15-34
|9
|
17
|Майнц
|13
|1
|5
|7
|12-26
|8
|
18
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.12
|22:30
|
Дармштадт – Кельн
|0 : 1
|2.12
|17:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|2 : 1
|2.12
|17:30
|
Бохум – Вольфсбург
|3 : 1
|2.12
|17:30
|
РБ Лейпциг – Хайденхайм
|2 : 1
|2.12
|20:30
|
Штутгарт – Вердер
|2 : 0
|3.12
|17:30
|
Майнц – Фрайбург
|0 : 1
|3.12
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|1 : 1
|3.12
|21:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|2 : 1
|24.01
|22:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|11
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|6
|1
|2
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