«Герта» вышла в четвертьфинал Кубка Германии

«Герта» обыграла «Гамбург» в 1/8 финала Кубка Германии — 3:3 (серия пенальти — 5:3).

В основное время команды забили по 2 гола. В дополнительное время Рансфорд-Йебоа Кенигсдерффер на 102-й минуте вывел гостей вперед. Берлинская команда отыгралась на последних минутах благодаря голу Джонджо Кенни.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Герты». Они реализовали все свои попытки, а их соперник дважды не забил.

Следующий соперник «Герты» станет известен по итогам жеребьевки.