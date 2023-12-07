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Сегодня, 01:45

«Герта» вышла в четвертьфинал Кубка Германии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Герта» обыграла «Гамбург» в 1/8 финала Кубка Германии — 3:3 (серия пенальти — 5:3).

В основное время команды забили по 2 гола. В дополнительное время Рансфорд-Йебоа Кенигсдерффер на 102-й минуте вывел гостей вперед. Берлинская команда отыгралась на последних минутах благодаря голу Джонджо Кенни.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Герты». Они реализовали все свои попытки, а их соперник дважды не забил.

Следующий соперник «Герты» станет известен по итогам жеребьевки.

Германия. Кубок. 1/8 финала
06 дек, 22:45. Olympiastadion (Берлин)
Герта
3:3
Гамбург
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/cup/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Гамбург
ФК Герта
0
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2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 13 10 0 3 33-15 30
4
 РБ Лейпциг 13 8 2 3 31-13 26
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 Боруссия Д 13 7 4 2 26-20 25
6
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 Фрайбург 13 5 3 5 16-23 18
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