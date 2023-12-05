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Сегодня, 09:42

«Милан» интересуется Мюллером

Виктория Кравченко
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Немецкий нападающий Томас Мюллер может перейти из «Баварии» в «Милан».

По данным Кристиана Фалка, миланский клуб заинтересован в игроке, так как считает, что футболист может перезапустить карьеру в «Милане».

К Мюллеру также присматриваются «Интер» и «Ювентус».

Мюллер всю карьеру выступает в «Баварии». Его нынешнее соглашение истекает летом следующего года.

В этом сезоне футболист провел 10 матчей в бундеслиге, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.

Томас Мюллер
ФК Бавария
ФК Милан
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 Штутгарт 13 10 0 3 33-15 30
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 РБ Лейпциг 13 8 2 3 31-13 26
5
 Боруссия Д 13 7 4 2 26-20 25
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 Вердер 13 3 2 8 18-27 11
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 Майнц 13 1 5 7 12-26 8
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