«Милан» интересуется Мюллером

Немецкий нападающий Томас Мюллер может перейти из «Баварии» в «Милан».

По данным Кристиана Фалка, миланский клуб заинтересован в игроке, так как считает, что футболист может перезапустить карьеру в «Милане».

К Мюллеру также присматриваются «Интер» и «Ювентус».

Мюллер всю карьеру выступает в «Баварии». Его нынешнее соглашение истекает летом следующего года.

В этом сезоне футболист провел 10 матчей в бундеслиге, забив 1 гол и сделав 4 ассиста.