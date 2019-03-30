Юлиан Нагельсманн: "Контратакующая тактика хорошо сработала в матче с "Байером"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн - о матче с "Байером" (4:1) в 27-м туре чемпионата Германии.

- После того, как мы потеряли мяч несколько раз в первом тайме, мы сознательно решили сесть глубже и играть больше на контратаках, - цитирует специалиста официальный Твиттер клуба. Мы хорошо использовали пространство, и после того, как сравняли счет, мы обрели стабильность. Мы удачно начали второй тайм и забили хорошие голы. "Байер" был опасен на флангах, но если брать все 90 минут, то контратакующая тактика сработала хорошо. Я счастлив и доволен сегодня.

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