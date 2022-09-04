Ян Соммер установил рекорд бундеслиги по числу проведенных матчей среди иностранных вратарей

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Ян Соммер установил рекорд чемпионата Германии по числу матчей в лиге среди иностранных голкиперов.

Матч 5-го тура бундеслиги против «Майнца» стал для 33-летнего швейцарца 267-м в турнире. Предыдущий рекорд принадлежал шведскому вратарю Ронни Хельстрему (266 матчей), который выступал за «Кайзерслаутерн» с 1974 по 1984 год.

Соммер выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В предыдущих 266 матчах за команду в бундеслиге он пропустил 363 гола и отыграл 70 встреч на ноль.