Ян Соммер установил рекорд бундеслиги по числу проведенных матчей среди иностранных вратарей
Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Ян Соммер установил рекорд чемпионата Германии по числу матчей в лиге среди иностранных голкиперов.
Матч 5-го тура бундеслиги против «Майнца» стал для 33-летнего швейцарца 267-м в турнире. Предыдущий рекорд принадлежал шведскому вратарю Ронни Хельстрему (266 матчей), который выступал за «Кайзерслаутерн» с 1974 по 1984 год.
Соммер выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В предыдущих 266 матчах за команду в бундеслиге он пропустил 363 гола и отыграл 70 встреч на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
2
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
3
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|17-3
|11
|
4
|Унион Б
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|
5
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5-5
|10
|
6
|Кельн
|5
|2
|3
|0
|10-6
|9
|
7
|Хоффенхайм
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|
8
|Айнтрахт Ф
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|
9
|Боруссия М
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|12-10
|8
|
11
|РБ Лейпциг
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
12
|Герта
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
13
|Штутгарт
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|
14
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|3-10
|3
|
15
|Шальке
|5
|0
|3
|2
|5-12
|3
|
16
|Байер
|5
|1
|0
|4
|6-9
|3
|
17
|Вольфсбург
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
18
|Бохум
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.09
|21:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|10.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|- : -
|10.09
|16:30
|
Герта – Байер
|- : -
|10.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Майнц
|- : -
|10.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Боруссия Д
|- : -
|10.09
|19:30
|
Шальке – Бохум
|- : -
|11.09
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.09
|18:30
|
Фрайбург – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Шеральдо Беккер
Унион Б
|5
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|5
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|4
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|4
|
|
Саша Калайджич
Штутгарт
|3
|
|
Теосон Жордан Сьебатше
Унион Б
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|3
|1
|1
|
|
Лука Пфайффер
Штутгарт
|3
|1
|0
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|3
|1
|0
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