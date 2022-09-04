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4 сентября, 19:27

Ян Соммер установил рекорд бундеслиги по числу проведенных матчей среди иностранных вратарей

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Ян Соммер установил рекорд чемпионата Германии по числу матчей в лиге среди иностранных голкиперов.

Матч 5-го тура бундеслиги против «Майнца» стал для 33-летнего швейцарца 267-м в турнире. Предыдущий рекорд принадлежал шведскому вратарю Ронни Хельстрему (266 матчей), который выступал за «Кайзерслаутерн» с 1974 по 1984 год.

Соммер выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В предыдущих 266 матчах за команду в бундеслиге он пропустил 363 гола и отыграл 70 встреч на ноль.

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И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 5 4 0 1 8-4 12
2
 Фрайбург 5 4 0 1 10-5 12
3
 Бавария 5 3 2 0 17-3 11
4
 Унион Б 5 3 2 0 12-4 11
5
 Майнц 5 3 1 1 5-5 10
6
 Кельн 5 2 3 0 10-6 9
7
 Хоффенхайм 5 3 0 2 8-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 2 2 1 11-11 8
9
 Боруссия М 5 2 2 1 7-5 8
10
 Вердер 5 2 2 1 12-10 8
11
 РБ Лейпциг 5 1 2 2 6-9 5
12
 Герта 5 1 1 3 4-6 4
13
 Штутгарт 5 0 4 1 4-5 4
14
 Аугсбург 5 1 0 4 3-10 3
15
 Шальке 5 0 3 2 5-12 3
16
 Байер 5 1 0 4 6-9 3
17
 Вольфсбург 5 0 2 3 4-10 2
18
 Бохум 5 0 0 5 3-15 0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
9.09 21:30
Вердер – Аугсбург
 - : -
10.09 16:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
10.09 16:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 - : -
10.09 16:30
Герта – Байер
 - : -
10.09 16:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
10.09 16:30
РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
10.09 19:30
Шальке – Бохум
 - : -
11.09 16:30
Кельн – Унион Б
 - : -
11.09 18:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
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ЖК
Г
Шеральдо Беккер

Шеральдо Беккер

Унион Б

 5
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 5
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 4
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 4
Саша Калайджич

Саша Калайджич

Штутгарт

 3
Теосон Жордан Сьебатше

Теосон Жордан Сьебатше

Унион Б

 3
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 3 1 1
Лука Пфайффер

Лука Пфайффер

Штутгарт

 3 1 0
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 3 1 0
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