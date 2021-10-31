Вратарь «Боруссии» М Янн Зоммер провел 300-й матч за команду
Голкипер «Боруссии» из Менхенгладбаха Янн Зоммер провел 300-й матч в составе команды, сообщает 31 октября официальный Twitter клуба.
Юбилейным для швейцарского вратаря стал матч 10-го тура бундеслиги против «Бохума (2:1). В составе «Боруссии» отличились Алассан Плеа и Йонас Хофманн. У «Бохума» гол забил Данни Блум.
32-летний Янн Зоммер выступает за «Боруссию» с 2014 года. Он перешел из «Базеля».
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