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Нагельсманн может успеть выздороветь к матчу Лиги чемпионов «Баварии» с «Бенфикой»

Нагельсманн может успеть вернуться к «Баварии» в матче с «Бенфикой»
11:44
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, заразившийся коронавирусом, может успеть восстановиться от болезни к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», сообщает Bild.

По данным источника, сегодня, 1 ноября, специалист сдает ПЦР-тест на обнаружение вируса. Если коронавирус не будет обнаружен, Нагельсманн вернется к команде.

20 октября Нагельсманн не смог присутствовать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0) из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что у специалиста коронавирус.

Матч «Бавария» — «Бенфика» состоится завтра, 2 ноября, в Мюнхене. Начало — в 23.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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