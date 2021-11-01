Нагельсманн может успеть выздороветь к матчу Лиги чемпионов «Баварии» с «Бенфикой»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, заразившийся коронавирусом, может успеть восстановиться от болезни к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», сообщает Bild.

По данным источника, сегодня, 1 ноября, специалист сдает ПЦР-тест на обнаружение вируса. Если коронавирус не будет обнаружен, Нагельсманн вернется к команде.