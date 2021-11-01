Нагельсманн может успеть выздороветь к матчу Лиги чемпионов «Баварии» с «Бенфикой»
Нагельсманн может успеть вернуться к «Баварии» в матче с «Бенфикой»
11:44
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, заразившийся коронавирусом, может успеть восстановиться от болезни к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой», сообщает Bild.
По данным источника, сегодня, 1 ноября, специалист сдает ПЦР-тест на обнаружение вируса. Если коронавирус не будет обнаружен, Нагельсманн вернется к команде.
20 октября Нагельсманн не смог присутствовать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0) из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что у специалиста коронавирус.
Матч «Бавария» — «Бенфика» состоится завтра, 2 ноября, в Мюнхене. Начало — в 23.00 (мск).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю