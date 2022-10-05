Лунев попрощался с Сеоане: «Спасибо тренер!»
Лунев попрощался с Сеоане после отставки специалиста с поста главного тренера «Байера»
Вратарь «Байера» Андрей Лунев попрощался с главным тренером Херардо Сеоане. Сегодня клуб объявил об отставке 43-летнего швейцарца.
«Спасибо, тренер! За профессионализм, внимательное отношение, позитивную энергию, успешный прошлый сезон и огромный опыт! Уверен, что у Вас все будет прекрасно в дальнейшей карьере. Я этого Вам от души желаю! Говорю: «До свидания». Обязательно увидимся», — написал Лунев в своем Telegram-канале.
Новым главным тренером леверкузенцев станет Хаби Алонсо, контракт с 40-летним испанцем рассчитан до конца июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Унион Б
|10
|7
|2
|1
|18-6
|23
|
2
|Бавария
|10
|5
|4
|1
|30-8
|19
|
3
|Фрайбург
|10
|5
|3
|2
|14-13
|18
|
4
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|21-17
|17
|
5
|Хоффенхайм
|10
|5
|2
|3
|17-10
|17
|
6
|Боруссия М
|10
|4
|4
|2
|18-14
|16
|
7
|Кельн
|10
|4
|4
|2
|19-17
|16
|
8
|Боруссия Д
|10
|5
|1
|4
|13-14
|16
|
9
|Майнц
|10
|4
|3
|3
|11-13
|15
|
10
|РБ Лейпциг
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
11
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|20-16
|15
|
12
|Аугсбург
|10
|4
|1
|5
|11-16
|13
|
13
|Вольфсбург
|10
|2
|4
|4
|11-17
|10
|
14
|Байер
|10
|2
|2
|6
|14-21
|8
|
15
|Герта
|10
|1
|5
|4
|12-15
|8
|
16
|Штутгарт
|10
|1
|5
|4
|13-15
|8
|
17
|Шальке
|10
|1
|3
|6
|10-24
|6
|
18
|Бохум
|10
|1
|1
|8
|9-27
|4
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.10
|21:30
|
Майнц – Кельн
|- : -
|22.10
|16:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|- : -
|22.10
|16:30
|
Байер – Вольфсбург
|- : -
|22.10
|16:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|22.10
|16:30
|
Фрайбург – Вердер
|- : -
|22.10
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|- : -
|22.10
|19:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.10
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|23.10
|18:30
|
Герта – Шальке
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|8
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|7
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|7
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|4
|
|
Флориан Кайнц
Кельн
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|8
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|8
|1
|2
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|5
|1
|0
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