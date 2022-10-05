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5 октября, 22:43

Лунев попрощался с Сеоане: «Спасибо тренер!»

Лунев попрощался с Сеоане после отставки специалиста с поста главного тренера «Байера»
Руслан Минаев
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Вратарь «Байера» Андрей Лунев попрощался с главным тренером Херардо Сеоане. Сегодня клуб объявил об отставке 43-летнего швейцарца.

«Спасибо, тренер! За профессионализм, внимательное отношение, позитивную энергию, успешный прошлый сезон и огромный опыт! Уверен, что у Вас все будет прекрасно в дальнейшей карьере. Я этого Вам от души желаю! Говорю: «До свидания». Обязательно увидимся», — написал Лунев в своем Telegram-канале.

Новым главным тренером леверкузенцев станет Хаби Алонсо, контракт с 40-летним испанцем рассчитан до конца июня 2024 года.

Андрей Лунев
ФК Байер
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И В Н П +/- О
1
 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
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Никлас Фюллкруг

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Вердер

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 7
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 4
Флориан Кайнц

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Кельн

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И К Ж
Доминик Дрекслер

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Майнц

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Ко Итакура

Ко Итакура

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