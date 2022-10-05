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5 октября, 20:19

«Байер» уволил Сеоане и назначил Хаби Алонсо новым главным тренером команды

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Реала» Хаби Алонсо стал главным тренером «Байера»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хаби Алонсо.
Фото Global Look Press

«Байер» объявил об отставке Херардо Сеоане с поста главного тренера команды.

43-летний швейцарец работал в клубе с июля 2021 года.

Новым главным тренером леверкузенцев станет Хаби Алонсо, контракт с 40-летним испанцем рассчитан до конца июня 2024 года. Алонсо закончил карьеру футболиста в 2017 году, после чего работал в академии «Реала» и тренировал вторую команду «Реала Сосьедада».

За «Байер» выступают российский вратарь Андрей Лунев и бывший форвард «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун.

Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
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 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
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 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
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 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
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 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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21.10 21:30
Майнц – Кельн
 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
22.10 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
22.10 19:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
23.10 16:30
Бохум – Унион Б
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23.10 18:30
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Вердер

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 7
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 5
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

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Флориан Кайнц

Флориан Кайнц

Кельн

 4
И К Ж
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 8 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 8 1 2
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

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