«Вольфсбург» выбыл из числа претендентов на Гозенса

«Вольфсбург» выбыл из числа претендентов на защитника «Интера» Робина Гозенса, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

В бундеслиге остается один клуб, который хочет приобрести защитника. Речь идет о леверкузенском «Байере», который давно обозначил интерес к Гозенсу.

Агент 28-летнего футболиста в последние дни находился в Германии, чтобы начать переговоры.

В текущем сезоне Гозенс провел 16 матчей за «Интер», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.