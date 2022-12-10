Геррейру близок к уходу из дортмундской «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру близок к уходу из команды летом 2023 года.

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, защитник, контракт которого истекает в 2023 году, намерен уйти из клуба. На замену ему может прийти игрок «Боруссии» Менхенгладбах Рами Бенсебайни, который летом также станет свободным агентом. Переговоры с ним находятся на продвинутой стадии.

В текущем сезоне 28-летний Геррейру сыграл в составе команды 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.

27-летний Бенсебайни провел за клуб из Менхенгладбаха 16 матчей во всех турнирах и забил шесть мячей.