«Вольфсбург» сыграл вничью с «Гертой» и продлил беспроигрышную серию. Но всего с одной победой

«Герта» и «Вольфсбург» сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Германии — 1:1. Гости продлили свою беспроигрышную серию со старта сезона. На счету «Вольфсбурга» пять ничьих и всего одна победа. Он остается одним из двух клубов, которые еще не проигрывали в чемпионате. Второй — «Байер» (3 победы, 3 ничьи).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

6-й тур

«Герта» — «Вольфсбург» — 1:1 (1:1)

Голы: Кунья, 6 (1:0). Баку, 20 (1:1).

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Миттельштедт (Платтенхардт, 74), Альдерете, Дарида, Тузар (Гендузи, 57), Кордоба (Пентек, 82), Лукебакио (Дилросюн, 74), Кунья.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Клаус, 85), Лакруа, Штеффен, Герхардт, Шлагер, Брекало (Жуан Виктор, 66), Баку, Филипп (Мехмеди, 65), Вегхорст (Бялек, 90+3).

Предупреждения: Платтенхардт, 76. Пекарик, 86. Герхардт, 90+1. Гендузи, 90+2.

Судья: Петерсен.

1 ноября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».