"Вольфсбург" разгромил "Майнц", "Шальке" и "Фрайбург" сыграли вничью

"Вольфсбург" с разгромным счетом обыграл "Майнц" в матче 22-го тура чемпионата Германии (3:0). Зелено-белые набрали 35 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице. "Майнц" с 27 баллами располагается на 11-й строчке.

В других матчах "Шальке" сыграл вничью с "Фрайбургом" (0:0), "Хоффенхайм" разгромил "Ганновер" (3:0), "Штутгарт" уступил "Лейпцигу" (1:3).

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

22-й тур

"Вольфсбург" - "Майнц" - 3:0 (1:0)

Голы: Арнольд, 4 (1:0). Вегхорст, 69 - с пенальти (2:0). Кнохе, 76 (3:0).

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги (Реджбецай, 85), Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 71), Брекало (Клаус, 78), Вегхорст.

"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца (Хольтманн, 77), Куэйсон (Онисиво, 60), Гбамен, Кунде, Боэтиус (Уджа, 77), Матета.

Предупреждения: Брекало, 40. Белль, 44.

Судья: Кортус.

16 февраля. Вольфсбург. Стадион "Фольксваген-Арена".

"Шальке-04" - "Фрайбург" - 0:0

"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Очипка, Маскарель, Сердар, Харит (Бенталеб, 66), Маккенни, Ут, Матондо (Брума, 89), Кутуджу (Бургшталлер, 83).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Линхарт, Франц (Гондорф, 46), Абраши, Грифо, Хаберер (Нидерлехнер, 88), Петерсен, Хелер (Вальдшмидт, 46).

Предупреждения: Абраши, 31. Хайнц, 79. Гюнтер, 87.

Удаления: Сердар, 42. Гюнтер, 90+2.

Судья: Вилленборг.

16 февраля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

"Хоффенхайм" - "Ганновер-96" - 3:0 (2:0)

Голы: Жоэлинтон, 4 (1:0). Бельфодиль, 14 (2:0). Демирбай, 80 (3:0).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Кадержабек, Шульц, Адамс Нуху, Пош, Демирбай, Амири, Крамарич (Солои, 79), Бельфодиль (Отто, 85), Жоэлинтон (Биттенкурт, 74).

"Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Корб, Острцолек, Виммер, Антон, Мюллер, Бакалорц (Асано, 46), Харагути, Уоллас (Швеглер, 67), Жонатас (Вуд, 67).

Предупреждение: Уоллас, 61.

Судья: Зиберт.

16 февраля. Зинсхайм. Стадион "Рейн-Неккар-Арена".

"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 1:3 (1:1)

Голы: Поульсен, 6 (0:1). Цубер, 16 - с пенальти (1:1). Забитцер, 68 (1:2). Поульсен, 74 (1:3).

"Штутгарт": Цилер, Бек (Донис, 80), Инсуа (Соса, 86), Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро (Дидави, 74), Эссвайн, Цубер, Аскасибар, Гомес.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Забитцер, Форсберг (Брума, 59), Демме, Адамс, Поульсен (Кунья, 90), Вернер (Ильзанкер, 78).

Предупреждения: Кастро, 22. Забитцер, 24.

Судья: Цвайер.

16 февраля. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

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