«Вольфсбург» продлил контракт с вратарем Кастелсом

«Вольфсбург» продлил контракт с вратарем Куном Кастелсом. Новое соглашение с 27-летним бельгийцем рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Unsere Nummer 1? bleibt! Koen Casteels verl?ngert bei unseren W?lfen bis 2024! ?? #VfLWolfsburg pic.twitter.com/EF7Ya9yyyO — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) December 11, 2019

Кастелс был куплен «Вольфсбургом» в январе 2015 года у «Хоффенхайма» за 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне бельгиец провел 8 матчей во всех турнирах и пропустил 9 мячей. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 13 миллионов евро.

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