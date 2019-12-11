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«Вольфсбург» продлил контракт с вратарем Кастелсом

13:42
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«Вольфсбург» продлил контракт с вратарем Куном Кастелсом. Новое соглашение с 27-летним бельгийцем рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

Кастелс был куплен «Вольфсбургом» в январе 2015 года у «Хоффенхайма» за 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне бельгиец провел 8 матчей во всех турнирах и пропустил 9 мячей. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 13 миллионов евро.

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