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«Вольфсбург» победил «Аугсбург»

19:33
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«Вольфсбург» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии победил «Аугсбург» со счетом 1:0. Гол забил Лукас Нмеча.

«Вольфсбург» занимает четвртое место в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург» — 16-й.

В другом матче тура «Бохум» дома победил «Хоффенхайм» — 2:0.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

11-й тур

«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 1:0 (1:0)

Гол: Л.Нмеча, 14.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу (Руссийон, 69), Баку (Мбабу, 82), Борнау (ван де Вен, 57), Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Ф.Нмеча, 81), Штеффен (Лукебакио, 57), Вегхорст, Л.Нмеча.

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Педерсен, Гумны, Штробль (Дорш, 40), Майер, Калиджури (Хан, 64), Финнбогасон (Нидерлехнер, 46. Грегорич, 75), Варгас (Кордова, 64), Зекири.

Предупреждения: Штробль, 39. Гилавоги, 86. Оксфорд, 87. Ф.Нмеча, 90+1. Педерсен, 90+4.

Судья: Фриц (Германия).

6 ноября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

«Бохум» — «Хоффенхайм» — 2:0 (0:0)

Голы: Новотны, 66 (1:0). Пантович, 90+7 (2:0).

Нереализованный пенальти: Риманн, 76 (мимо)

«Бохум»: Риманн, Стафилидис (Гамбоа, 77), Данилу Соарес, Лампропулос, Машович, Реджбецай (Пантович, 65), Левен, Лосийя, Польтер (Новотны, 65), Блум (Хольтманн, 39), Асано.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума (Даббур, 79), Пош (Ричардс, 64), Руди, Гриллич, Баумгартнер (Раум, 60), Штиллер, Крамарич, Сков (Рюттер, 60), Бебу.

Предупреждения: Пош, 29. Фогт, 38. Стафилидис, 53. Гриллич, 73. Крамарич, 75. Руди, 78.

Судья: Вилленборг (Германия).

6 ноября. Бохум. Стадион «Rewirpower-Stadion».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Роман Шишов все материалы автора
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