«Вольфсбург» победил «Аугсбург»
«Вольфсбург» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Германии победил «Аугсбург» со счетом 1:0. Гол забил Лукас Нмеча.
«Вольфсбург» занимает четвртое место в турнирной таблице бундеслиги. «Аугсбург» — 16-й.
В другом матче тура «Бохум» дома победил «Хоффенхайм» — 2:0.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
11-й тур
«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 1:0 (1:0)
Гол: Л.Нмеча, 14.
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Паулу Отавиу (Руссийон, 69), Баку (Мбабу, 82), Борнау (ван де Вен, 57), Гилавоги, Арнольд, Герхардт (Ф.Нмеча, 81), Штеффен (Лукебакио, 57), Вегхорст, Л.Нмеча.
«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Оксфорд, Педерсен, Гумны, Штробль (Дорш, 40), Майер, Калиджури (Хан, 64), Финнбогасон (Нидерлехнер, 46. Грегорич, 75), Варгас (Кордова, 64), Зекири.
Предупреждения: Штробль, 39. Гилавоги, 86. Оксфорд, 87. Ф.Нмеча, 90+1. Педерсен, 90+4.
Судья: Фриц (Германия).
6 ноября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».
«Бохум» — «Хоффенхайм» — 2:0 (0:0)
Голы: Новотны, 66 (1:0). Пантович, 90+7 (2:0).
Нереализованный пенальти: Риманн, 76 (мимо)
«Бохум»: Риманн, Стафилидис (Гамбоа, 77), Данилу Соарес, Лампропулос, Машович, Реджбецай (Пантович, 65), Левен, Лосийя, Польтер (Новотны, 65), Блум (Хольтманн, 39), Асано.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума (Даббур, 79), Пош (Ричардс, 64), Руди, Гриллич, Баумгартнер (Раум, 60), Штиллер, Крамарич, Сков (Рюттер, 60), Бебу.
Предупреждения: Пош, 29. Фогт, 38. Стафилидис, 53. Гриллич, 73. Крамарич, 75. Руди, 78.
Судья: Вилленборг (Германия).
6 ноября. Бохум. Стадион «Rewirpower-Stadion».
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