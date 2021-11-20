Витсель попал в сферу интересов «Ньюкасла»
Полузащитник Аксель Витсель может стать новичком «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttojuve. Представители «сорок» ведут активные переговоры с полузащитником дортмундской «Боруссии».
По данным источника, английский клуб готов платить игроку десять миллионов евро ежегодно.
В услугах Витселя также заинтересован туринский «Ювентус», однако итальянцы могут предложить ему только семь миллионов евро в год.
В текущем сезоне 32-летний бельгиец провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
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