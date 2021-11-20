Три ближайших домашних матча «Лейпцига» пройдут без зрителей
«Лейпциг» проведет три ближайших домашних матчах при пустых трибунах в связи с новыми мерами по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
В пятницу кабинет министров федеральной земли Саксония решили ввести новые меры, чтобы остановить дальнейший рост высоких показателей инфекции в Саксонии в краткосрочной перспективе.
Таким образом, «Лейпциг» сыграет без зрителей против «Байера» (28 ноября) и менхенгладбахской «Боруссии» (11 декабря) в чемпионате Германии, а также с «Манчестер Сити» (7 декабря) в групповом раунде Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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