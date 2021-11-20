Три ближайших домашних матча «Лейпцига» пройдут без зрителей

«Лейпциг» проведет три ближайших домашних матчах при пустых трибунах в связи с новыми мерами по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

?? #RBL's next three home games will take place without fans in the ground following new Coronavirus measures introduced during the Free State of Saxony's cabinet meeting yesterday.



?? #WeAreLeipzig pic.twitter.com/QhWI2AEYHw — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) November 20, 2021

В пятницу кабинет министров федеральной земли Саксония решили ввести новые меры, чтобы остановить дальнейший рост высоких показателей инфекции в Саксонии в краткосрочной перспективе.

Таким образом, «Лейпциг» сыграет без зрителей против «Байера» (28 ноября) и менхенгладбахской «Боруссии» (11 декабря) в чемпионате Германии, а также с «Манчестер Сити» (7 декабря) в групповом раунде Лиги чемпионов.