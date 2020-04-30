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Вернер не перейдет в «Баварию» из-за желания работать с Клоппом

09:25
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер не собирается соглашаться на предложение «Баварии» этим летом, сообщает Bild.

По информации источника, 24-летний форвард намерен перейти в «Ливерпуль», чтобы иметь возможность работать с Юргеном Клоппом, возглавляющим мерсисайдцев. Сообщается, что Вернера не интересуют предложения от немецких клубов.

В сезоне-2019/20 Вернер забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах за «Лейпциг». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 64 миллиона евро.

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