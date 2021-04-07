«Вердер» вышел в полуфинал Кубка Германии
22:41
«Вердер» в матче четвертьфинала Кубка Германии обыграл «Рогенсбург» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Юя Осако.
В полуфинале бременский клуб встретится с «Лейпцигом». В другом полуфинале дортмундская «Боруссия» сыграет с «Хольштайн Киль», который выбил «Баварию».
Кубок Германии
1/4 финала
«Регенсбург» — «Вердер» — 0:1 (0:0)
Гол: Осако, 52.
«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Аугустинссон (Агу, 75), Фридль, Эггештайн, Мевальд, Осако (Эррас, 86), Рашица (Шмид, 73), Саджент (Зельке, 73).
Предупреждение: Агу, 83.
Судья: Винкманн (Германия).
7 апреля. Регенсбург. Стадион «Continental Arena (Jahnstadion)».
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