«Вердер» вышел в полуфинал Кубка Германии

«Вердер» в матче четвертьфинала Кубка Германии обыграл «Рогенсбург» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Юя Осако.

В полуфинале бременский клуб встретится с «Лейпцигом». В другом полуфинале дортмундская «Боруссия» сыграет с «Хольштайн Киль», который выбил «Баварию».

Кубок Германии

1/4 финала

«Регенсбург» — «Вердер» — 0:1 (0:0)

Гол: Осако, 52.

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Аугустинссон (Агу, 75), Фридль, Эггештайн, Мевальд, Осако (Эррас, 86), Рашица (Шмид, 73), Саджент (Зельке, 73).

Предупреждение: Агу, 83.

Судья: Винкманн (Германия).

7 апреля. Регенсбург. Стадион «Continental Arena (Jahnstadion)».