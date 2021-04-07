Флик может покинуть «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может покинуть команду, сообщает 7 апреля Sport Bild.

По данным источника, специалист проинформировал руководство, что он недоволен ситуацией в клубе и рассмотрит вопрос со своим будущим летом. У тренера не лучшие отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. У них разные взгляды на комплектование состава и трансферы.

56-летний Флик в качестве главного тренера «Баварии» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.