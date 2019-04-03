"Вердер" обыграл "Шальке" и пробился в полуфинал Кубка Германии

"Вердер" в гостях выиграл у "Шальке" (2:0) в 1/4 финала Кубка Германии. У победителей отличились Милот Рашица и Дави Классен.

Ранее в 1/2 финала пробились также "Гамбург", "Бавария" и "РБ Лейпциг". Полуфинальные пары станут известны после жеребьевки.

Кубок Германии

1/2 финала

"Шальке" - "Вердер" - 0:2 (0:0)

Голы: Рашица, 65 (0:1). Классен, 72 (0:2).

"Шальке": Нюбель, Настасич, Сане, Руди, Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар, Бужеллаб (Ут, 68), Бургшталлер (Кутуджу, 83), Эмболо (Коноплянка, 59).

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Велькович (Лангкамп, 84), Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин, Классен, М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн (Мевальд, 74), Рашица (Харник, 88).

Предупреждения: Сане, 22. Нури Шахин, 50. Руди, 55.

Удаление: Нури Шахин, 90.

Судья: Айтекин.

3 апреля. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".