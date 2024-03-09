«Боруссия» в меньшинстве удержала победу над «Вердером», Санчо забил впервые после возвращения

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вердер» в матче 25-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Счет на 21-й минуте открыл Дониэлл Мален. На 38-й минуте свой первый гол после возвращения в «Боруссию» забил Джейдон Санчо, который арендован из «Манчестер Юнайтед».

После этого «Боруссия» осталась в меньшинстве — в конце первого тайма красную карточку получил Марсель Забитцер.

Единственный гол хозяев на 70-й минуте забил Джастин Нджинма.