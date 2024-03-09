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9 марта, 22:26

«Боруссия» в меньшинстве удержала победу над «Вердером», Санчо забил впервые после возвращения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Вердер» — «Боруссия» Д.
Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Вердер» в матче 25-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Счет на 21-й минуте открыл Дониэлл Мален. На 38-й минуте свой первый гол после возвращения в «Боруссию» забил Джейдон Санчо, который арендован из «Манчестер Юнайтед».

После этого «Боруссия» осталась в меньшинстве — в конце первого тайма красную карточку получил Марсель Забитцер.

Единственный гол хозяев на 70-й минуте забил Джастин Нджинма.

Германия. Бундеслига 1. 25-й тур
09 мар, 20:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
1:2
Боруссия Д

Источник: Таблица бундеслиги
Джейдон Санчо
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
2
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 25 21 4 0 63-16 67
2
 Бавария 25 18 3 4 73-29 57
3
 Штутгарт 25 17 2 6 57-31 53
4
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
5
 Боруссия Д 25 13 8 4 50-31 47
6
 Айнтрахт Ф 25 10 10 5 41-32 40
7
 Хоффенхайм 25 9 6 10 44-47 33
8
 Фрайбург 25 9 6 10 34-45 33
9
 Аугсбург 25 8 8 9 40-41 32
10
 Вердер 25 8 6 11 34-39 30
11
 Хайденхайм 25 7 7 11 34-43 28
12
 Боруссия М 25 6 9 10 45-49 27
13
 Вольфсбург 25 6 7 12 30-41 25
14
 Унион Б 25 7 4 14 23-41 25
15
 Бохум 25 5 10 10 30-52 25
16
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
17
 Майнц 25 2 10 13 20-46 16
18
 Дармштадт 25 2 7 16 24-60 13
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Кельн – РБ Лейпциг
 1 : 5
16.03 17:30
Дармштадт – Бавария
 - : -
16.03 17:30
Хайденхайм – Боруссия М
 - : -
16.03 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
16.03 17:30
Унион Б – Вердер
 - : -
16.03 17:30
Вольфсбург – Аугсбург
 - : -
16.03 20:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
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 - : -
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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

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П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
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Алехандро Гримальдо

Байер

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 18 1 0
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