Нойер подвел итоги победного матча «Баварии» против «Майнца»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победную игру с «Майнцем» (8:1) в матче 25-го тура бундеслиги.

«Мы были уверены в своей способности сделать сопернику больно. Это был ключевой момент.

Мы сохраняли хладнокровие, несмотря на то что «Майнц» защищался персонально по всему полю», — цитирует Нойера Bayern & Germany.

«Бавария» (57 очков) остается на втором месте в бундеслиге. Отставание от «Байера» составляет 7 очков, но у леверкузенцев есть одна игра в запасе.

«Майнц» (16) идет предпоследним в турнирной таблице.