Нойер подвел итоги победного матча «Баварии» против «Майнца»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победную игру с «Майнцем» (8:1) в матче 25-го тура бундеслиги.
«Мы были уверены в своей способности сделать сопернику больно. Это был ключевой момент.
Мы сохраняли хладнокровие, несмотря на то что «Майнц» защищался персонально по всему полю», — цитирует Нойера Bayern & Germany.
«Бавария» (57 очков) остается на втором месте в бундеслиге. Отставание от «Байера» составляет 7 очков, но у леверкузенцев есть одна игра в запасе.
«Майнц» (16) идет предпоследним в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|25
|21
|4
|0
|63-16
|67
|
2
|Бавария
|25
|18
|3
|4
|73-29
|57
|
3
|Штутгарт
|25
|17
|2
|6
|57-31
|53
|
4
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
5
|Боруссия Д
|25
|13
|8
|4
|50-31
|47
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|10
|10
|5
|41-32
|40
|
7
|Хоффенхайм
|25
|9
|6
|10
|44-47
|33
|
8
|Фрайбург
|25
|9
|6
|10
|34-45
|33
|
9
|Аугсбург
|25
|8
|8
|9
|40-41
|32
|
10
|Вердер
|25
|8
|6
|11
|34-39
|30
|
11
|Хайденхайм
|25
|7
|7
|11
|34-43
|28
|
12
|Боруссия М
|25
|6
|9
|10
|45-49
|27
|
13
|Вольфсбург
|25
|6
|7
|12
|30-41
|25
|
14
|Унион Б
|25
|7
|4
|14
|23-41
|25
|
15
|Бохум
|25
|5
|10
|10
|30-52
|25
|
16
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
17
|Майнц
|25
|2
|10
|13
|20-46
|16
|
18
|Дармштадт
|25
|2
|7
|16
|24-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.03
|22:30
|
Кельн – РБ Лейпциг
|1 : 5
|16.03
|17:30
|
Дармштадт – Бавария
|- : -
|16.03
|17:30
|
Хайденхайм – Боруссия М
|- : -
|16.03
|17:30
|
Майнц – Бохум
|- : -
|16.03
|17:30
|
Унион Б – Вердер
|- : -
|16.03
|17:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|16.03
|20:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|- : -
|17.03
|17:30
|
Фрайбург – Байер
|- : -
|17.03
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|30
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|21
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|10
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|18
|1
|0
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