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10 марта, 09:08

Нойер подвел итоги победного матча «Баварии» против «Майнца»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победную игру с «Майнцем» (8:1) в матче 25-го тура бундеслиги.

«Мы были уверены в своей способности сделать сопернику больно. Это был ключевой момент.

Мы сохраняли хладнокровие, несмотря на то что «Майнц» защищался персонально по всему полю», — цитирует Нойера Bayern & Germany.

«Бавария» (57 очков) остается на втором месте в бундеслиге. Отставание от «Байера» составляет 7 очков, но у леверкузенцев есть одна игра в запасе.

«Майнц» (16) идет предпоследним в турнирной таблице.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Майнц
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 25 21 4 0 63-16 67
2
 Бавария 25 18 3 4 73-29 57
3
 Штутгарт 25 17 2 6 57-31 53
4
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
5
 Боруссия Д 25 13 8 4 50-31 47
6
 Айнтрахт Ф 25 10 10 5 41-32 40
7
 Хоффенхайм 25 9 6 10 44-47 33
8
 Фрайбург 25 9 6 10 34-45 33
9
 Аугсбург 25 8 8 9 40-41 32
10
 Вердер 25 8 6 11 34-39 30
11
 Хайденхайм 25 7 7 11 34-43 28
12
 Боруссия М 25 6 9 10 45-49 27
13
 Вольфсбург 25 6 7 12 30-41 25
14
 Унион Б 25 7 4 14 23-41 25
15
 Бохум 25 5 10 10 30-52 25
16
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
17
 Майнц 25 2 10 13 20-46 16
18
 Дармштадт 25 2 7 16 24-60 13
Результаты / календарь
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34 тур
15.03 22:30
Кельн – РБ Лейпциг
 1 : 5
16.03 17:30
Дармштадт – Бавария
 - : -
16.03 17:30
Хайденхайм – Боруссия М
 - : -
16.03 17:30
Майнц – Бохум
 - : -
16.03 17:30
Унион Б – Вердер
 - : -
16.03 17:30
Вольфсбург – Аугсбург
 - : -
16.03 20:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 - : -
17.03 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
17.03 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 30
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 21
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 10
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 18 1 0
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