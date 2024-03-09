Кейн повторил рекорд Зеелера в бундеслиге

Нападающий «Баварии» Харри Кейн повторил рекорд легенды «Гамбурга» Уве Зеелера в немецкой бундеслиге.

30-летний англичанин оформил хет-трик в матче против «Майнца» (8:1) в 25-м туре.

Теперь на его счету 30 голов в текущем розыгрыше чемпионата Германии. Ранее только Зеелер забивал 30 мячей в своем дебютном сезоне в бундеслиге.

Кейн перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма».